Cara Menghilangkan Perut Buncit, Menyantap Sarapan Justru Sangat Penting untuk Mengecilkan Perut

JawaPos.com- Perut buncit bisa sangat mengganggu penampilan sekaligus bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius.

Orang yang memiliki perut buncit rentan mengalami berbagai risiko kesehatan mulai dari sesak napas, penyakit obesitas, diabetes tipe 2, sampai serangan jantung.

Berbagai cara untuk mengecilkan perut buncit yang sudah banyak dilakukan, contohnya dengan rutin minum air lemon dan madu. Namun tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik dan pola hidup sehat, hasilnya tetap kurang terlihat.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan lifestyle secara besar agar hasilnya lebih terasa.

Berdasarkan informasi dari laman keslan.kemkes.go.id cara berikut dapat membantu mengurangi lemak di perut dan menghilangkan perut buncit

Konsumsi makanan tinggi serat dan protein

Makanan tinggi serat dan protein dapat mengecilkan perut buncit. Makanan tinggi serat dan protein mampu menunda rasa lapar. Sehingga, nafsu makan bisa ditekan, perut kenyang lebih lama, dan perut tidak menjadi buncit. Asupan protein yang dianjurkan adalah susu, kacang-kacangan, dada ayam, telur, ikan, dan daging rendah lemak.

Batasi gula dan karbohidrat olahan

Gula ternyata menjadi penyebab utama penumpukan lemak di dalam perut. Minuman tinggi gula seperti jus kemasan dan minuman bersoda, dapat membuat perut anda menjadi buncit. Selain membatasi asupan gula, anda juga perlu memperhatikan makanan karbohidrat olahan. Makanan-makanan ini juga dapat menyebabkan penimbunan lemak perut sehingga tambak besar. Produk karbohidrat olahan yang bisa anda kurangi antara lain produk tepung, roti tawar, kue kering, pasta, sereal, dan permen.

Kurangi minuman beralkohol

Konsumsi minuman beralkohol dalam jangka waktu yang lama, dapat menebalkan lemak di perut. Selain itu, minuman beralkohol juga dapat mengakibatkan penyakit hepatitis, kanker, dan sirois.

Kelola stres

Selain aktivitas fisik yang cukup untuk membakar lemak, mengelola stres juga penting untuk mengecilkan perut. Stres berat dapat memicu hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan, sehingga anda bisa makan dalam jumlah banyak, dan akhirnya tidak terkontrol yang membuat lemak perut semakin banyak.

Istirahat yang cukup