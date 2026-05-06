Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 7 Mei 2026 | 01.31 WIB

Cara Menghilangkan Perut Buncit, Menyantap Sarapan Justru Sangat Penting untuk Mengecilkan Perut

Ilustrasi perut buncit/freepik

JawaPos.com- Perut buncit bisa sangat mengganggu penampilan sekaligus bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius.

Orang yang memiliki perut buncit rentan mengalami berbagai risiko kesehatan mulai dari sesak napas, penyakit obesitas, diabetes tipe 2, sampai serangan jantung.

Berbagai cara untuk mengecilkan perut buncit yang sudah banyak dilakukan, contohnya dengan rutin minum air lemon dan madu. Namun tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik dan pola hidup sehat, hasilnya tetap kurang terlihat.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan lifestyle secara besar agar hasilnya lebih terasa.

Berdasarkan informasi dari laman keslan.kemkes.go.id cara berikut dapat membantu mengurangi lemak di perut dan menghilangkan perut buncit

Makanan tinggi serat dan protein dapat mengecilkan perut buncit. Makanan tinggi serat dan protein mampu menunda rasa lapar. Sehingga, nafsu makan bisa ditekan, perut kenyang lebih lama, dan perut tidak menjadi buncit. Asupan protein yang dianjurkan adalah susu, kacang-kacangan, dada ayam, telur, ikan, dan daging rendah lemak

Gula ternyata menjadi penyebab utama penumpukan lemak di dalam perut. Minuman tinggi gula seperti jus kemasan dan minuman bersoda, dapat membuat perut anda menjadi buncit. Selain membatasi asupan gula, anda juga perlu memperhatikan makanan karbohidrat olahan. Makanan-makanan ini juga dapat menyebabkan penimbunan lemak perut sehingga tambak besar. Produk karbohidrat olahan yang bisa anda kurangi antara lain produk tepung, roti tawar, kue kering, pasta, sereal, dan permen.  

Konsumsi minuman beralkohol dalam jangka waktu yang lama, dapat menebalkan lemak di perut. Selain itu, minuman beralkohol juga dapat mengakibatkan penyakit hepatitis, kanker, dan sirois.

Selain aktivitas fisik yang cukup untuk membakar lemak, mengelola stres juga penting untuk mengecilkan perut. Stres berat dapat memicu hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan, sehingga anda bisa makan dalam jumlah banyak, dan akhirnya tidak terkontrol yang membuat lemak perut semakin banyak.

Tidur yang cukup tujuh jam sehari juga mampu membuat berat badan menjadi ideal dan menghilangkan lemak di perut. Saat anda kurang tidur, tubuh akan memberikan respon rasa lapar yang terus menerus. Akibatnya, anda akan makan dalam porsi yang banyak, kemudian lemak perut juga semakin menumpuk. 

