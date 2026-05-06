Cara Menghilangkan Perut Buncit, Menyantap Sarapan Justru Sangat Penting untuk Mengecilkan Perut

Ilustrasi perut buncit/freepik
JawaPos.com- Perut buncit bisa sangat mengganggu penampilan sekaligus bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius.
Orang yang memiliki perut buncit rentan mengalami berbagai risiko kesehatan mulai dari sesak napas, penyakit obesitas, diabetes tipe 2, sampai serangan jantung.
Berbagai cara untuk mengecilkan perut buncit yang sudah banyak dilakukan, contohnya dengan rutin minum air lemon dan madu. Namun tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik dan pola hidup sehat, hasilnya tetap kurang terlihat.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan lifestyle secara besar agar hasilnya lebih terasa.
Berdasarkan informasi dari laman keslan.kemkes.go.id cara berikut dapat membantu mengurangi lemak di perut dan menghilangkan perut buncit
Konsumsi makanan tinggi serat dan protein
Makanan tinggi serat dan protein dapat mengecilkan perut buncit. Makanan tinggi serat dan protein mampu menunda rasa lapar. Sehingga, nafsu makan bisa ditekan, perut kenyang lebih lama, dan perut tidak menjadi buncit. Asupan protein yang dianjurkan adalah susu, kacang-kacangan, dada ayam, telur, ikan, dan daging rendah lemak.
Batasi gula dan karbohidrat olahan
Gula ternyata menjadi penyebab utama penumpukan lemak di dalam perut. Minuman tinggi gula seperti jus kemasan dan minuman bersoda, dapat membuat perut anda menjadi buncit. Selain membatasi asupan gula, anda juga perlu memperhatikan makanan karbohidrat olahan. Makanan-makanan ini juga dapat menyebabkan penimbunan lemak perut sehingga tambak besar. Produk karbohidrat olahan yang bisa anda kurangi antara lain produk tepung, roti tawar, kue kering, pasta, sereal, dan permen.
Kurangi minuman beralkohol
Konsumsi minuman beralkohol dalam jangka waktu yang lama, dapat menebalkan lemak di perut. Selain itu, minuman beralkohol juga dapat mengakibatkan penyakit hepatitis, kanker, dan sirois.
Kelola stres
Selain aktivitas fisik yang cukup untuk membakar lemak, mengelola stres juga penting untuk mengecilkan perut. Stres berat dapat memicu hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan, sehingga anda bisa makan dalam jumlah banyak, dan akhirnya tidak terkontrol yang membuat lemak perut semakin banyak.
Istirahat yang cukup
Tidur yang cukup tujuh jam sehari juga mampu membuat berat badan menjadi ideal dan menghilangkan lemak di perut. Saat anda kurang tidur, tubuh akan memberikan respon rasa lapar yang terus menerus. Akibatnya, anda akan makan dalam porsi yang banyak, kemudian lemak perut juga semakin menumpuk.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!