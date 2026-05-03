Jika Anda Menunjukkan 8 Perilaku Ini, Anda Adalah Orang Toxic dalam Keluarga Menurut Psikologi



JawaPos.com - Keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang—ruang di mana kita merasa diterima, didukung, dan dicintai tanpa syarat. Namun dalam kenyataannya, tidak semua dinamika keluarga berjalan sehat. Terkadang, tanpa disadari, seseorang justru menjadi sumber ketegangan dan luka emosional bagi anggota keluarga lainnya. Dalam psikologi, perilaku seperti ini sering dikategorikan sebagai “toxic”.



Menjadi “toxic” bukan berarti seseorang adalah orang jahat secara permanen. Lebih sering, ini adalah hasil dari pola perilaku yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, kurangnya kesadaran diri, atau ketidakmampuan mengelola emosi. Kabar baiknya, perilaku ini bisa dikenali—dan diubah.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin bersikap toxic dalam keluarga menurut perspektif psikologi:



1. Selalu Ingin Mengontrol Segala Hal



Salah satu tanda paling umum adalah kebutuhan berlebihan untuk mengontrol orang lain. Anda mungkin merasa harus mengatur keputusan anggota keluarga—mulai dari pilihan karier, pasangan, hingga gaya hidup.



Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan kecemasan atau rasa tidak aman. Namun bagi orang lain, perilaku ini terasa mengekang dan melelahkan.



Ciri khasnya:



Sulit menerima keputusan orang lain

Memberi “nasihat” yang sebenarnya berupa paksaan

Merasa paling tahu apa yang terbaik

2. Sering Mengkritik Tanpa Henti



Kritik memang penting jika disampaikan secara konstruktif. Namun jika Anda terus-menerus menemukan kesalahan orang lain tanpa memberikan dukungan, itu bisa menjadi racun dalam hubungan keluarga.



Komentar negatif yang terus diulang dapat merusak harga diri seseorang, terutama jika datang dari orang terdekat.



Contoh:



“Kamu selalu salah.”

“Kenapa sih kamu nggak pernah bisa seperti orang lain?”

3. Bermain Peran sebagai Korban (Victim Mentality)



Orang toxic sering merasa dirinya selalu menjadi korban, bahkan ketika situasinya tidak demikian. Mereka cenderung menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi.



Dalam psikologi, ini disebut sebagai external locus of control—yaitu kecenderungan melihat semua masalah berasal dari luar diri.



Dampaknya:



Sulit bertanggung jawab

Membuat orang lain merasa bersalah terus-menerus

Menghambat penyelesaian konflik

4. Manipulatif Secara Emosional



Manipulasi emosional adalah perilaku menggunakan perasaan orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini bisa dilakukan secara halus dan sering kali sulit disadari.



Contohnya:



Membuat orang lain merasa bersalah agar menuruti keinginan Anda

Menggunakan kalimat seperti, “Kalau kamu sayang keluarga, kamu pasti mau…”



Perilaku ini merusak kepercayaan dan menciptakan hubungan yang tidak sehat.



5. Tidak Menghargai Batasan (Boundaries)



Setiap individu memiliki batasan pribadi, termasuk dalam keluarga. Orang toxic cenderung mengabaikan atau melanggar batasan ini.



Ciri-ciri:



Membaca pesan pribadi tanpa izin

Ikut campur berlebihan dalam kehidupan orang lain

Tidak menerima kata “tidak”



Dalam psikologi, menghargai boundaries adalah kunci hubungan yang sehat. Tanpa itu, hubungan menjadi penuh tekanan.



6. Mudah Meledak dan Sulit Mengontrol Emosi



Ledakan emosi yang tidak terkendali—seperti marah berlebihan, membentak, atau bahkan diam berkepanjangan (silent treatment)—adalah tanda lain dari perilaku toxic.



Masalahnya bukan pada emosi itu sendiri, tetapi pada cara mengekspresikannya.



Dampaknya:



Menciptakan rasa takut dalam keluarga

Menghambat komunikasi terbuka

Menyebabkan trauma emosional

7. Kurang Empati terhadap Perasaan Orang Lain



Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Tanpa empati, hubungan menjadi dingin dan tidak suportif.



Orang toxic sering:



Meremehkan perasaan orang lain

Menganggap orang lain terlalu sensitif

Tidak mau mendengarkan



Padahal, dalam hubungan keluarga, empati adalah fondasi utama kehangatan emosional.



8. Suka Membandingkan dan Menjatuhkan



Membandingkan anggota keluarga satu dengan yang lain bisa terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar.



Contoh:



“Kenapa kamu nggak bisa seperti kakakmu?”

“Lihat tuh anak orang lain, sukses banget.”



Perilaku ini bisa menumbuhkan rasa iri, rendah diri, dan bahkan konflik antar anggota keluarga.



Refleksi: Apakah Anda Termasuk?



Membaca daftar ini mungkin terasa tidak nyaman—dan itu wajar. Psikologi menekankan bahwa kesadaran diri adalah langkah pertama menuju perubahan.



Jika Anda menemukan beberapa perilaku di atas dalam diri sendiri, bukan berarti Anda gagal sebagai anggota keluarga. Itu berarti Anda punya kesempatan untuk berkembang.



Bagaimana Cara Berubah?



Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi sangat mungkin dilakukan. Berikut langkah awal yang bisa Anda coba:



Latih kesadaran diri: Perhatikan pola perilaku Anda

Belajar mengelola emosi: Teknik seperti journaling atau mindfulness bisa membantu

Minta maaf jika perlu: Ini tanda kekuatan, bukan kelemahan

Pertimbangkan bantuan profesional: Psikolog dapat membantu memahami akar perilaku

Penutup



Menjadi bagian dari keluarga adalah perjalanan panjang yang penuh dinamika. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang sehat.



Mengakui bahwa kita mungkin memiliki perilaku toxic adalah langkah berani. Dari situlah perubahan dimulai—menuju hubungan yang lebih hangat, jujur, dan penuh pengertian.



