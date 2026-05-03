Jika 7 Tipe Orang Ini Masih Ada dalam Hidup Anda, Menurut Psikologi Anda Terlalu Baik untuk Diri Anda Sendiri





JawaPos.com - Menjadi orang yang baik adalah kualitas yang sering dipuji. Kita diajarkan sejak kecil untuk membantu orang lain, bersikap ramah, dan mengutamakan kepentingan bersama. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa “terlalu baik” justru bisa menjadi bumerang. Ketika kebaikan tidak disertai batasan yang sehat, seseorang bisa dimanfaatkan, kelelahan secara emosional, bahkan kehilangan jati dirinya sendiri.



Salah satu tanda paling jelas bahwa Anda terlalu baik untuk kebaikan Anda sendiri adalah ketika Anda terus mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang sebenarnya merugikan Anda.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh tipe orang yang, jika masih ada dalam hidup Anda, mungkin menjadi indikasi bahwa Anda perlu mulai menetapkan batasan.



1. Si Pengambil Tanpa Memberi (The Taker)



Tipe ini selalu hadir saat mereka membutuhkan sesuatu, tetapi menghilang ketika Anda membutuhkan bantuan. Hubungan terasa satu arah—Anda memberi waktu, tenaga, bahkan emosi, sementara mereka hanya menerima.



Dalam psikologi, hubungan seperti ini disebut imbalanced relationship. Jika Anda terus membiarkannya, Anda berisiko mengalami kelelahan emosional karena energi Anda terus terkuras tanpa pengisian kembali.



Tanda utama:



Mereka jarang bertanya tentang keadaan Anda

Anda merasa “wajib” membantu mereka

Tidak ada timbal balik yang seimbang

2. Si Manipulator Emosional



Orang ini ahli memainkan perasaan Anda. Mereka mungkin menggunakan rasa bersalah, drama, atau bahkan air mata untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.



Psikologi menyebut perilaku ini sebagai emotional manipulation, yang sering membuat korban merasa bersalah meskipun mereka tidak melakukan kesalahan apa pun.



Contoh:



“Kalau kamu benar-benar peduli, kamu pasti melakukan ini.”

Membuat Anda merasa egois ketika mengatakan “tidak”

3. Si Pengkritik Tanpa Henti



Kritik memang penting untuk berkembang, tetapi tipe ini tidak pernah memberikan apresiasi. Apa pun yang Anda lakukan selalu kurang di mata mereka.



Jika Anda tetap mempertahankan hubungan seperti ini, harga diri Anda bisa perlahan terkikis.



Efek psikologis:



Menurunnya kepercayaan diri

Overthinking terhadap keputusan kecil

Ketergantungan pada validasi eksternal

4. Si Drama Magnet



Hidup mereka selalu penuh masalah—dan entah bagaimana, Anda selalu terseret ke dalamnya. Mereka menciptakan konflik, membesar-besarkan situasi, dan menguras energi mental Anda.



Psikologi melihat ini sebagai pola chaotic attachment, di mana seseorang terbiasa hidup dalam kekacauan emosional.



Tanda:



Setiap hari ada masalah baru

Anda merasa lelah setelah berinteraksi dengan mereka

Mereka jarang mencari solusi, hanya mengeluh

5. Si Pelanggar Batasan



Anda sudah mengatakan “tidak”, tetapi mereka tetap memaksa. Anda sudah menjelaskan batasan Anda, tetapi mereka mengabaikannya.



Orang seperti ini tidak menghormati batas pribadi (personal boundaries), dan jika Anda terus membiarkannya, mereka akan semakin jauh melangkah.



Contoh:



Memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak nyaman

Mengabaikan waktu atau privasi Anda

Menganggap batasan Anda sebagai hal sepele

6. Si Korban Abadi



Orang ini selalu merasa menjadi korban dalam setiap situasi. Mereka tidak pernah bertanggung jawab atas kesalahan sendiri dan sering menyalahkan orang lain—termasuk Anda.



Dalam jangka panjang, Anda bisa terjebak dalam peran “penyelamat”, yang secara psikologis dikenal sebagai rescuer role dalam drama triangle.



Dampaknya:



Anda merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka

Sulit membedakan empati dan keterlibatan berlebihan

Kehilangan fokus pada kebutuhan sendiri

7. Si Tidak Pernah Menghargai Anda



Apa pun yang Anda lakukan, tidak pernah cukup. Mereka jarang mengucapkan terima kasih, tidak mengakui usaha Anda, dan cenderung menganggap kebaikan Anda sebagai hal yang “sudah seharusnya”.



Jika Anda terus berada di sekitar orang seperti ini, Anda akan mulai merasa tidak dihargai—bahkan mempertanyakan nilai diri Anda sendiri.



Kenapa Kita Tetap Membiarkan Mereka?



Menurut psikologi, ada beberapa alasan mengapa seseorang tetap mempertahankan hubungan yang tidak sehat:



Takut konflik

Ingin disukai semua orang

Merasa bertanggung jawab atas orang lain

Harga diri yang rendah

Kebiasaan sejak kecil (people-pleasing)



Kebaikan tanpa batas sering kali berasal dari kebutuhan untuk diterima, bukan dari kekuatan yang sehat.



Kebaikan yang Sehat vs. Kebaikan yang Merugikan



Menjadi baik tidak berarti mengatakan “ya” untuk semua hal. Kebaikan yang sehat justru melibatkan:



Kemampuan mengatakan “tidak” tanpa rasa bersalah

Menjaga energi dan kesehatan mental

Memilih hubungan yang saling menghargai

Menempatkan diri sendiri sebagai prioritas yang setara



Jika Anda menemukan beberapa tipe orang di atas masih bertahan dalam hidup Anda, itu bukan berarti Anda lemah—itu berarti Anda memiliki empati yang besar. Namun, empati tanpa batas bisa berubah menjadi pengorbanan diri yang tidak sehat.



Ingat, menjadi orang baik tidak seharusnya menyakiti Anda sendiri.



