10 Kebiasaan dan Pola Hidup yang Membuat Wanita Tampak Lebih Tua dari Usia Sebenarnya

JawaPos.Com - Cermin tidak hanya memantulkan wajah, tetapi juga kebiasaan yang dijalani setiap hari.

Tanpa disadari, rutinitas kecil yang dilakukan berulang kali dapat memengaruhi bagaimana seseorang terlihat di mata orang lain.

Bukan sekadar soal usia, melainkan tentang bagaimana energi, ekspresi, dan kondisi fisik tercermin dalam penampilan.

Kesan terlihat lebih tua sering kali bukan disebabkan oleh faktor waktu semata, melainkan oleh pola hidup yang kurang seimbang.

Dari cara merawat diri hingga bagaimana mengelola stres, semua memiliki peran penting dalam membentuk aura dan tampilan seseorang.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan dan pola hidup yang dapat membuat wanita tampak lebih tua dari usia sebenarnya.

1. Kurang Tidur dan Mengabaikan Waktu Istirahat

Tidur bukan sekadar rutinitas harian, melainkan kebutuhan dasar yang sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh dan penampilan.

Ketika waktu istirahat tidak terpenuhi, tubuh kehilangan kesempatan untuk melakukan proses pemulihan secara optimal.

Hal ini langsung terlihat dari wajah, kulit tampak kusam, mata terlihat lelah, dan ekspresi menjadi kurang segar.

Lingkaran hitam di bawah mata sering menjadi tanda paling jelas dari kurang tidur.

Selain itu, kulit juga cenderung kehilangan elastisitas karena proses regenerasi sel yang terganggu.

Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan.

Istirahat yang berkualitas bukan hanya tentang durasi, tetapi juga tentang kedalaman tidur.