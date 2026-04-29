9 Kebiasaan Orang yang Hidupnya Tidak Pernah Kekurangan Secara Finansial, Salah Satunya Tidak Mudah Dipengaruhi!

JawaPos.Com - Banyak orang mengira kondisi keuangan yang stabil hanya bisa dicapai melalui penghasilan besar. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian.

Sebagian orang mampu menjalani hidup tanpa merasa kekurangan bukan karena mereka selalu memiliki lebih, tetapi karena mereka terbiasa mengelola apa yang dimiliki dengan cara yang tepat.

Ketenangan dalam hal finansial sering kali lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Cara berpikir, cara mengambil keputusan, hingga bagaimana seseorang memandang uang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan keuangan.

Menariknya, kebiasaan-kebiasaan ini tidak selalu terlihat mencolok. Justru terlihat sederhana dan sering diabaikan.

Namun dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut membentuk fondasi yang kuat sehingga kondisi finansial tetap stabil, bahkan di tengah situasi yang tidak pasti.

Dilansir dari Yourtango, inilah pola hidup sederhana yang membantu seseorang tidak pernah kekurangan uang atau finansial.

1. Terbiasa Mengatur Pengeluaran dengan Sadar

Orang yang jarang mengalami kekurangan tidak menggunakan uang secara impulsif. Mereka terbiasa memikirkan setiap pengeluaran, sekecil apa pun itu.

Bukan berarti pelit, tetapi lebih kepada kesadaran tentang prioritas. Mereka tahu mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang bisa ditunda.

Kebiasaan ini membuat pengeluaran tetap terkendali tanpa harus merasa tertekan.

2. Memiliki Rencana Keuangan yang Jelas

Setiap pemasukan biasanya sudah memiliki tujuan. Orang dengan finansial stabil cenderung memiliki rencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Mereka mengalokasikan dana untuk kebutuhan harian, tabungan, hingga rencana masa depan. Dengan perencanaan yang jelas, risiko kehabisan uang bisa diminimalkan.