Muslimah Tampil Percaya Diri dengan Tetap Syar’i

JawaPos.com - Koleksi hijab dan pakaian muslimah lainnya yang dipakai para perempuan kini semakin trendi. Bahan yang digunakan sangat nyaman dan tampilannya elegan. Cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari keseharian hingga acara spesial.

Itulah kini pemikiran para muslimah dalam memenuhi kebutuhan fashion mereka. Para muslimah mencari fashion yang bisa memberikan kepercayaan diri dan gaya yang tetap syar’i.

“Kami ingin perempuan Muslimah tampil percaya diri dengan gaya yang tetap syar’i," ujar Weveri Dilahari, Owner brand Weriz, pada Sabtu (2/5).

Sebagai brand hijab asal Bogor, Weriz hadir dalam gelaran Muslim LifeFair Makassar 2026 yang berlangsung di SMMCC (Summarecon Mutiara Makassar Convention Centre) pada 1–3 Mei 2026.

Weriz sukses mencuri perhatian pengunjung Muslim LifeFair Makassar 2026. Kehadirannya menjadi salah satu daya tarik tersendiri di tengah antusiasme ribuan pengunjung yang memadati area pameran sejak hari pertama.

"Weriz hadir dengan desain yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga nyaman dan sesuai kebutuhan," imbuh Weveri.

Untuk diketahui, Muslim LifeFair Makassar 2026 mengusung tema “Perjalanan Menuju Taqwa & Kebangkitan UMKM Indonesia Timur”. Ajang itu menjadi momentum penting bagi pelaku usaha halal untuk memperluas pasar. Event itu berpotensi menarik 20.000 pengunjung dan target transaksi hingga Rp 6 miliar.

Tidak sekadar memamerkan produk, Weriz menghadirkan pengalaman berbelanja yang menarik bagi pengunjung. Koleksi hijab yang ditawarkan mengedepankan desain trendi, bahan yang nyaman digunakan seharian, serta tampilan elegan yang cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari keseharian hingga acara spesial.

Antusiasme tinggi terlihat di booth Weriz. Pengunjung tidak hanya melihat-lihat, tetapi juga langsung mencoba dan membeli produk yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Weriz mampu menjawab kebutuhan pasar akan fashion Muslimah yang stylish, nyaman, dan tetap menjunjung tinggi nilai syariat.