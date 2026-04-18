Gaya Hidup Aktif Perempuan Berhijab dan Tantangan Menjaga Kenyamanan Sehari-hari

JawaPos.com–Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi perempuan berhijab terbesar di dunia menghadirkan dinamika kebutuhan yang terus berkembang. Termasuk dalam penggunaan kaca mata.

Dalam aktivitas sehari-hari yang semakin aktif, kebutuhan akan kaca mata untuk hijab yang nyaman dan praktis menjadi semakin relevan. Penggunaan kaca mata pada perempuan berhijab sering kali menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait kenyamanan di area pelipis, kemudahan penggunaan, serta menjaga tampilan hijab tetap rapi.

Tidak sedikit pengguna yang merasakan ketidaknyamanan hingga muncul pertanyaan seperti kenapa kaca mata menekan pelipis saat berhijab. Hal itu umumnya dipengaruhi desain frame yang kurang sesuai.

Melihat kebutuhan tersebut, sebuah jenama kaca mata di Indonesia menghadirkan pilihan koleksi yang disesuaikan dengan karakter dan gaya hidup konsumen di Indonesia. Melalui pendekatan ini, ditemakan inovasi agnès b. Hijab Series sebagai Kaca mata Hijab pertama di Indonesia bagian dari solusi kaca mata nyaman untuk hijab yang relevan untuk penggunaan sehari-hari.

Koleksi ini dikurasi dengan mempertimbangkan aspek desain yang ringan, ramping, serta kemudahan penggunaan. Hal ini menjadikan koleksi ini sebagai salah satu pilihan frame kaca mata untuk hijabers yang mendukung aktivitas dinamis tanpa mengorbankan kenyamanan.

”Kenyamanan dalam penggunaan kacamata menjadi salah satu faktor utama dalam pengalaman visual konsumen perempuan Indonesia. Kami berupaya menghadirkan koleksi yang tidak hanya memperhatikan estetika, tetapi juga aspek fungsional yang relevan dengan kebutuhan pengguna,” ujar Direktur Operasional Optik Tunggal Doli Rosmiaty dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4).

”Pendekatan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang sesuai dengan gaya hidup modern,” lanjut dia.

Doli Rosmiaty menyatakan, pihaknya memahami bahwa perempuan Indonesia memiliki aktivitas yang dinamis. Melalui koleksi ini, menghadirkan pilihan kaca mata yang nyaman digunakan dalam berbagai situasi, sekaligus tetap selaras dengan karakter personal masing-masing individu.