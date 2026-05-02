Dulu Terjangkau, Kini Terkesan Mewah: 11 Hal Ini Sekarang Hanya Bisa Dinikmati Orang Kaya, Cek Apa Saja!

JawaPos.Com - Perubahan zaman membawa banyak hal baru, tetapi juga diam-diam menggeser hal-hal lama yang dulu terasa biasa menjadi sesuatu yang sulit dijangkau.

Banyak kebiasaan sederhana yang dulu bisa dinikmati tanpa berpikir panjang, kini justru membutuhkan perencanaan khusus, bahkan pengorbanan finansial yang tidak kecil.

Kenaikan harga, perubahan gaya hidup, hingga pergeseran prioritas ekonomi membuat beberapa hal yang dulu terasa dekat kini terasa jauh.

Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar soal harga, tetapi juga soal akses dan kesempatan.

Apa yang dulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, perlahan berubah menjadi simbol kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu.

Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas hal yang dulu terjangkau, namun kini terasa semakin mahal dan cenderung hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki kondisi finansial lebih mapan.

1. Rumah di Lokasi Strategis

Memiliki rumah di pusat kota atau lokasi strategis dulunya menjadi impian yang masih terasa realistis bagi banyak orang.

Kini, harga properti di area tersebut melonjak drastis hingga sulit dijangkau.

Kenaikan harga tanah, pembangunan yang pesat, serta meningkatnya permintaan membuat rumah di lokasi strategis berubah menjadi aset eksklusif.

Banyak orang akhirnya harus bergeser ke pinggiran kota demi mendapatkan hunian yang lebih terjangkau.

2. Liburan Tanpa Banyak Perhitungan

Bepergian untuk liburan dulu bisa dilakukan dengan lebih santai, tanpa harus menghitung setiap pengeluaran secara detail.

Tiket transportasi, akomodasi, hingga biaya makan masih relatif ramah di kantong.