Boros Peluang di Depan Gawang! Pekerjaan Rumah Besar Persebaya Surabaya Jelang Bentrok Lawan Persija Jakarta

Pemain Persebaya Surabaya mencoba menembus pertahanan lawan, namun penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah besar. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memang kembali meraih kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun, kemenangan tipis 1-0 itu justru membuka pekerjaan rumah besar jelang laga krusial menghadapi Persija Jakarta di pekan 27 Super League 2025/2026, Sabtu (11/4/2026).
Green Force berhasil mengamankan tiga poin lewat gol Francisco Rivera pada menit ke-61. Hasil ini cukup untuk mengakhiri tren negatif, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan utama tim.
Masalah tersebut terlihat jelas dari cara Persebaya Surabaya memanfaatkan peluang. Dari total sembilan tembakan, hanya tiga yang mengarah tepat ke gawang lawan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, enam peluang diciptakan dari dalam kotak penalti. Situasi ini seharusnya menjadi peluang emas untuk menambah gol, tetapi justru banyak terbuang sia-sia.
Efektivitas penyelesaian akhir kini menjadi sorotan utama. Rasio akurasi tembakan yang hanya 33 persen jelas belum cukup untuk menghadapi tim sekelas Persija Jakarta.
Pelatih Bernardo Tavares sebenarnya sudah melihat sisi positif dari performa timnya. Ia menilai anak asuhnya tetap menunjukkan mentalitas kuat di tengah kondisi fisik yang belum ideal.
“Bagi saya dan terutama bagi tim, ini sangat penting di momen sulit. Banyak pemain tidak bisa bermain karena masalah fisik, jadi kami harus melakukan perubahan posisi. Hari ini menunjukkan bahwa tim ini adalah tim yang sesungguhnya,” ungkap Tavares, Sabtu (4/4/2026).
Meski demikian, Tavares juga tidak menutup mata terhadap kekurangan timnya. Fokus pemain memang meningkat, tetapi eksekusi akhir masih belum maksimal.
“Saya melihat pemain lebih fokus sejak pemanasan. Kalau kami mempersiapkan diri dengan baik, hal baik akan terjadi di pertandingan,” sambungnya.
