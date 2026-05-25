Seseorang Tidur dengan Pintu Tertutup Seringkali Memiliki 8 Ciri Tersembunyi Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, tidur dengan pintu kamar tertutup adalah hal biasa. Bahkan, mereka merasa tidak nyaman jika pintu dibiarkan terbuka saat malam hari.

Sekilas kebiasaan ini tampak sederhana, tetapi menurut psikologi, preferensi seseorang terhadap lingkungan tidur sering kali berkaitan dengan kondisi emosional, pola pikir, hingga kebutuhan psikologis yang lebih dalam.

Meski tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang, kebiasaan tidur memang dapat memberikan petunjuk menarik tentang karakter dan cara seseorang menghadapi dunia.

Orang yang memilih tidur dengan pintu tertutup biasanya memiliki beberapa kecenderungan psikologis tertentu yang unik dan sering kali tersembunyi.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat delapan ciri yang sering ditemukan pada mereka yang lebih nyaman tidur dengan pintu tertutup.

1. Sangat Menghargai Privasi

Salah satu ciri paling umum adalah kebutuhan tinggi terhadap ruang pribadi. Orang-orang ini biasanya merasa lebih nyaman ketika memiliki batas yang jelas antara dirinya dan dunia luar.

Pintu yang tertutup memberi kesan aman secara emosional. Mereka cenderung tidak suka kehidupannya terlalu dicampuri orang lain dan lebih selektif dalam membuka diri.

Dalam psikologi, kebutuhan terhadap privasi sering berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan mental. Bukan berarti mereka antisosial, melainkan mereka membutuhkan ruang untuk “mengisi ulang energi” tanpa gangguan eksternal.