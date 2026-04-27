Orang yang Benar-benar Menikmati Proses Penuaan Biasanya Menolak 9 Pesan Budaya Ini Sejak Dini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam banyak budaya modern, penuaan sering dipandang sebagai sesuatu yang harus dilawan, disembunyikan, atau bahkan ditakuti.

Industri kecantikan, media sosial, dan standar kesuksesan yang sempit terus memperkuat gagasan bahwa nilai seseorang menurun seiring bertambahnya usia.

Namun menariknya, dari sudut pandang psikologi, ada kelompok orang yang justru menikmati proses penuaan. Mereka tidak hanya menerima perubahan usia, tetapi juga menemukan makna, kebebasan, dan kepuasan yang lebih dalam seiring waktu.

Apa rahasianya? Penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang-orang ini cenderung menolak beberapa “pesan budaya” yang umum sejak usia muda.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 pesan tersebut—dan mengapa menolaknya bisa membuat hidup lebih damai seiring bertambahnya usia.

1. “Nilai diri ditentukan oleh penampilan fisik”

Budaya populer sering menekankan bahwa kecantikan = nilai. Ini membuat banyak orang takut menua karena perubahan fisik dianggap sebagai kehilangan identitas.