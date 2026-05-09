Bisa Ditiru! 10 Kebiasaan Gaya Hidup Orang Prancis yang Membuat Penuaan Terlihat Elegan Bukan Menakutkan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Penuaan sering dipersepsikan sebagai fase menurun, menakutkan, atau membuat diri tak lagi menarik.

Namun, stigma ini tidak begitu melekat pada masyarakat Prancis.

Dilansir dari Geediting, di negeri keju dan mode itu, menua justru dipandang sebagai seni: sebuah proses alami yang dapat dirayakan dengan anggun.

Hal ini bukan sekadar soal tren kecantikan, tetapi hasil praktik psikologis dan kebiasaan hidup yang membentuk sudut pandang positif terhadap bertambahnya usia.



Apa rahasia mereka? Mari menyelami sepuluh kebiasaan orang Prancis yang membuat proses menua terasa ringan, elegan, dan penuh makna.



1. Menerima Penuaan Sebagai Bagian Identitas



Alih-alih melawan usia, orang Prancis cenderung merangkulnya.

Psikologi positif menjelaskan bahwa penerimaan mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepuasan hidup.

Garis halus dan rambut beruban dianggap sebagai simbol perjalanan, bukan kekurangan.

Pendekatan ini membantu mereka memiliki citra diri yang stabil dan bahagia.



2. Mengutamakan Kualitas Bukan Kuantitas



Dalam hidup sehari-hari—mulai dari makanan, pakaian, hingga hubungan—orang Prancis memprioritaskan kualitas.

Pendekatan ini berkaitan dengan prinsip mindful consumption, di mana seseorang fokus pada esensi dan pengalaman.

Kebiasaan ini mendorong kemampuan menikmati hidup tanpa terbebani oleh keinginan berlebihan sehingga stres berkurang, kebahagiaan meningkat.



3. Merawat Tubuh Tanpa Obsesif



Alih-alih terjebak standar tubuh ideal, banyak orang Prancis memilih perawatan yang realistis: skincare sederhana, olahraga rutin, dan mengatur pola makan.

Psikologi kesehatan menyebutkan bahwa hubungan tubuh-jiwa yang harmonis meningkatkan keseimbangan emosional, membuat proses penuaan lebih sehat dan nyaman dijalani.



4. Ritual Makan yang Menenangkan



Budaya makan di Prancis cenderung lambat, fokus pada rasa, obrolan, dan kebersamaan.

Proses makan yang mindful memberi sinyal pada otak bahwa tubuh diberikan perhatian.

Ini mengurangi produksi hormon stres serta meningkatkan kenikmatan dan metabolisme.

Tanpa diet ekstrem, mereka tetap menjaga berat badan stabil sebagai efek gaya hidup.



5. Menikmati Hidup Lewat Hal Kecil



Konsep joie de vivre atau “kegembiraan hidup” membuat masyarakat Prancis menemukan kebahagiaan dari rutin sederhana: membaca di taman, berjalan kaki, minum kopi di sudut kafe.

Psikologi menyatakan bahwa menghargai momen kecil memperkuat emosi positif dan daya tahan mental dalam menghadapi perubahan hidup—termasuk penuaan.



6. Memelihara Percakapan Bermutu



Orang Perancis dikenal gemar berdiskusi tentang seni, literatur, atau isu sosial.

Interaksi yang merangsang intelektual membantu mempertahankan ketajaman kognitif dan mencegah kemunduran mental.

Lebih dari itu, hubungan sosial berkualitas memberi dukungan emosional yang sangat penting di usia matang.



7. Elegan Tanpa Berlebihan



Dalam berpakaian, mereka memilih klasik: sederhana, namun penuh karakter.

Pendekatan ini mencerminkan kepercayaan diri otentik, bukan kesan dibuat-buat.

Secara psikologis, ekspresi diri yang jujur meningkatkan harga diri dan mengurangi tekanan sosial untuk memenuhi standar kecantikan tertentu seiring bertambah usia.



8. Menjaga Keseimbangan Hidup



Bekerja dengan serius, beristirahat dengan sungguh-sungguh—itulah filosofi mereka.

Keseimbangan ini mencegah burnout dan menstabilkan emosi.

Psikologi menyebut bahwa ritme hidup yang harmonis mendukung kesehatan fisik dan mental, membuat orang lebih tahan terhadap dampak stres terhadap penuaan.



9. Selalu Ingin Belajar Hal Baru



Membaca buku, mengunjungi museum, atau mempelajari bahasa baru bukan hal asing bagi masyarakat Prancis.

Semangat belajar ini merangsang neuroplastisitas otak—memperlambat penuaan mental dan memupuk rasa eksistensi yang bermakna.



10. Merayakan Nilai Diri & Keunikan



Orang Prancis merawat kecantikan dengan menonjolkan keunikan, bukan menghapus “kekurangan.”

Psikologi humanistik menyatakan bahwa penghargaan terhadap diri meningkatkan kesejahteraan emosional.

Penuaan menjadi perjalanan menemukan kedalaman karakter, bukan sekadar mempertahankan penampilan.



Kesimpulan: Penuaan Bukan Momok, Tetapi Seni



Orang Prancis mengajarkan kita bahwa menua bukan berarti kehilangan daya tarik, melainkan menemukan versi diri yang lebih matang dan autentik.

Lewat kebiasaan sederhana—mulai dari menerima perubahan tubuh, menikmati hidup perlahan, hingga merawat hubungan sosial—mereka menciptakan kehidupan yang elegan dan bermakna di setiap fase.



Psikologi menegaskan bahwa cara kita memandang usia menentukan cara kita merasakannya.

Jika kita menganggap penuaan sebagai ancaman, maka ketakutan dan kecemasan akan mendominasi.

Namun apabila kita melihatnya sebagai kesempatan memperkaya diri, prosesnya dapat menjadi perjalanan indah yang patut dirayakan.



Pada akhirnya, elegansi bukan soal umur, tetapi cara menjalani hidup.