Irfan Ferdiansyah
Kamis, 30 April 2026 | 01.38 WIB

Orang yang Takut Menjadi Tua Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Defensif Ini Menurut Psikologi

seseorang yang takut menjadi tua (Freepik/katemangostar)


JawaPos.com - Penuaan adalah proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, bagi sebagian orang, bertambahnya usia bukan sekadar perubahan fisik—melainkan sumber kecemasan yang mendalam.

Dalam psikologi, ketakutan terhadap penuaan sering dikaitkan dengan aging anxiety, yaitu kekhawatiran berlebihan terhadap kehilangan daya tarik, kesehatan, relevansi sosial, atau bahkan makna hidup.

Alih-alih menghadapi ketakutan ini secara terbuka, banyak orang justru mengembangkan berbagai mekanisme defensif. Perilaku ini sering kali tidak disadari, tetapi dapat terlihat jelas dalam keseharian mereka.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 perilaku defensif yang sering ditunjukkan oleh orang yang takut menjadi tua:

1. Terobsesi dengan Penampilan Fisik

Mereka sangat fokus pada tanda-tanda penuaan seperti keriput, rambut beruban, atau perubahan bentuk tubuh. Upaya menjaga penampilan menjadi berlebihan, bukan lagi sekadar merawat diri, tetapi didorong oleh rasa takut kehilangan daya tarik.

2. Menolak Mengakui Usia

Orang dengan kecemasan terhadap penuaan sering enggan menyebutkan usia sebenarnya. Mereka bisa merasa tersinggung jika diingatkan soal umur atau bahkan berusaha “menghapus” identitas usia dari kehidupan sosial mereka.

3. Berusaha Terlihat Lebih Muda Secara Berlebihan

Mulai dari gaya berpakaian hingga cara berbicara, mereka sering meniru generasi yang lebih muda. Tujuannya bukan sekadar mengikuti tren, tetapi untuk menghindari label “tua”.

4. Menghindari Topik Tentang Penuaan atau Kematian

Pembicaraan tentang usia, penyakit, atau kematian sering dihindari karena memicu kecemasan. Mereka cenderung mengalihkan topik atau bahkan menolak diskusi tersebut sepenuhnya.

5. Terlalu Kompetitif dengan Generasi Muda

Alih-alih melihat generasi muda sebagai penerus, mereka justru merasa terancam. Ini bisa muncul dalam bentuk persaingan tidak sehat, terutama di tempat kerja atau lingkungan sosial.

6. Sulit Menerima Perubahan Fisik

Perubahan alami seperti berkurangnya energi atau kemampuan fisik sering ditolak. Mereka mungkin memaksakan diri untuk tetap melakukan aktivitas seperti saat muda, bahkan jika itu berisiko.

7. Ketergantungan pada Validasi Eksternal

Mereka sangat membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa “masih berharga”. Pujian tentang penampilan atau kemampuan menjadi sumber utama rasa percaya diri.

8. Menghindari Refleksi Diri

Alih-alih merenungkan perjalanan hidup, mereka cenderung menghindari evaluasi diri. Hal ini karena refleksi sering membawa kesadaran akan waktu yang telah berlalu.

9. Mengisi Waktu Secara Berlebihan untuk Menghindari Kesunyian

Kesibukan yang terus-menerus bisa menjadi cara untuk menghindari pikiran tentang usia dan masa depan. Mereka jarang memberi ruang untuk berhenti dan berpikir.

10. Cemas Berlebihan terhadap Kesehatan

Walaupun menjaga kesehatan itu penting, mereka sering menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan terhadap penyakit atau kondisi tubuh, bahkan untuk gejala kecil sekalipun.

Mengapa Hal Ini Terjadi?

Dalam perspektif psikologi, ketakutan terhadap penuaan sering berakar pada beberapa hal:

Takut kehilangan identitas
Kekhawatiran akan ketidakberdayaan
Tekanan sosial yang mengagungkan usia muda
Kurangnya penerimaan diri

Mekanisme defensif ini sebenarnya adalah cara pikiran melindungi diri dari kecemasan yang lebih dalam.

Cara Menghadapinya

Mengatasi ketakutan terhadap penuaan bukan berarti menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tetapi belajar untuk menerimanya. Beberapa langkah yang bisa membantu:

Mengembangkan penerimaan diri
Fokus pada makna hidup, bukan usia
Menjaga kesehatan secara realistis
Membangun hubungan sosial yang sehat
Melatih mindfulness dan kesadaran diri
Penutup

Menjadi tua adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak terhindarkan. Ketakutan terhadapnya adalah hal yang manusiawi, tetapi ketika rasa takut itu mulai mengendalikan perilaku, penting untuk menyadarinya.

Alih-alih melawan waktu, mungkin yang lebih bijak adalah berdamai dengannya—karena setiap fase kehidupan memiliki nilai dan keindahannya sendiri.***
Editor: Novia Tri Astuti
4 Zodiak yang Terlalu Defensif, Menyangkal dan Membela Diri untuk Menutupi Kesalahan - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Terlalu Defensif, Menyangkal dan Membela Diri untuk Menutupi Kesalahan

Senin, 9 Februari 2026 | 20.00 WIB

Inilah 7 Kebenaran Pahit yang Sulit Diterima Kebanyakan Orang Tanpa Menjadi Defensif - Image
Lifestyle

Inilah 7 Kebenaran Pahit yang Sulit Diterima Kebanyakan Orang Tanpa Menjadi Defensif

Rabu, 5 November 2025 | 14.52 WIB

Jika Anda Mendapati Diri Anda Melakukan 8 Hal Ini di Tempat Kerja, Kemungkinan Besar Rekan Kerja Anda Akan Menghindari Anda Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Mendapati Diri Anda Melakukan 8 Hal Ini di Tempat Kerja, Kemungkinan Besar Rekan Kerja Anda Akan Menghindari Anda Menurut Psikologi

Kamis, 30 April 2026 | 01.52 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

