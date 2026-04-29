Orang yang Takut Menjadi Tua Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Defensif Ini Menurut Psikologi

seseorang yang takut menjadi tua (Freepik/katemangostar)
JawaPos.com - Penuaan adalah proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, bagi sebagian orang, bertambahnya usia bukan sekadar perubahan fisik—melainkan sumber kecemasan yang mendalam.
Dalam psikologi, ketakutan terhadap penuaan sering dikaitkan dengan aging anxiety, yaitu kekhawatiran berlebihan terhadap kehilangan daya tarik, kesehatan, relevansi sosial, atau bahkan makna hidup.
Alih-alih menghadapi ketakutan ini secara terbuka, banyak orang justru mengembangkan berbagai mekanisme defensif. Perilaku ini sering kali tidak disadari, tetapi dapat terlihat jelas dalam keseharian mereka.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 perilaku defensif yang sering ditunjukkan oleh orang yang takut menjadi tua:
1. Terobsesi dengan Penampilan Fisik
Mereka sangat fokus pada tanda-tanda penuaan seperti keriput, rambut beruban, atau perubahan bentuk tubuh. Upaya menjaga penampilan menjadi berlebihan, bukan lagi sekadar merawat diri, tetapi didorong oleh rasa takut kehilangan daya tarik.
2. Menolak Mengakui Usia
Orang dengan kecemasan terhadap penuaan sering enggan menyebutkan usia sebenarnya. Mereka bisa merasa tersinggung jika diingatkan soal umur atau bahkan berusaha “menghapus” identitas usia dari kehidupan sosial mereka.
3. Berusaha Terlihat Lebih Muda Secara Berlebihan
Mulai dari gaya berpakaian hingga cara berbicara, mereka sering meniru generasi yang lebih muda. Tujuannya bukan sekadar mengikuti tren, tetapi untuk menghindari label “tua”.
4. Menghindari Topik Tentang Penuaan atau Kematian
Pembicaraan tentang usia, penyakit, atau kematian sering dihindari karena memicu kecemasan. Mereka cenderung mengalihkan topik atau bahkan menolak diskusi tersebut sepenuhnya.
5. Terlalu Kompetitif dengan Generasi Muda
Alih-alih melihat generasi muda sebagai penerus, mereka justru merasa terancam. Ini bisa muncul dalam bentuk persaingan tidak sehat, terutama di tempat kerja atau lingkungan sosial.
6. Sulit Menerima Perubahan Fisik
Perubahan alami seperti berkurangnya energi atau kemampuan fisik sering ditolak. Mereka mungkin memaksakan diri untuk tetap melakukan aktivitas seperti saat muda, bahkan jika itu berisiko.
7. Ketergantungan pada Validasi Eksternal
Mereka sangat membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa “masih berharga”. Pujian tentang penampilan atau kemampuan menjadi sumber utama rasa percaya diri.
8. Menghindari Refleksi Diri
Alih-alih merenungkan perjalanan hidup, mereka cenderung menghindari evaluasi diri. Hal ini karena refleksi sering membawa kesadaran akan waktu yang telah berlalu.
9. Mengisi Waktu Secara Berlebihan untuk Menghindari Kesunyian
Kesibukan yang terus-menerus bisa menjadi cara untuk menghindari pikiran tentang usia dan masa depan. Mereka jarang memberi ruang untuk berhenti dan berpikir.
10. Cemas Berlebihan terhadap Kesehatan
Walaupun menjaga kesehatan itu penting, mereka sering menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan terhadap penyakit atau kondisi tubuh, bahkan untuk gejala kecil sekalipun.
Mengapa Hal Ini Terjadi?
Dalam perspektif psikologi, ketakutan terhadap penuaan sering berakar pada beberapa hal:
Takut kehilangan identitas
Kekhawatiran akan ketidakberdayaan
Tekanan sosial yang mengagungkan usia muda
Kurangnya penerimaan diri
Mekanisme defensif ini sebenarnya adalah cara pikiran melindungi diri dari kecemasan yang lebih dalam.
Cara Menghadapinya
Mengatasi ketakutan terhadap penuaan bukan berarti menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tetapi belajar untuk menerimanya. Beberapa langkah yang bisa membantu:
Mengembangkan penerimaan diri
Fokus pada makna hidup, bukan usia
Menjaga kesehatan secara realistis
Membangun hubungan sosial yang sehat
Melatih mindfulness dan kesadaran diri
Penutup
Menjadi tua adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak terhindarkan. Ketakutan terhadapnya adalah hal yang manusiawi, tetapi ketika rasa takut itu mulai mengendalikan perilaku, penting untuk menyadarinya.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban