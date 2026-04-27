Orang yang Diam-Diam Mendominasi Ruangan Tanpa Berbicara Seringkali Menunjukkan 8 Kebiasaan Sosial Halus Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua bentuk dominasi terlihat jelas. Dalam banyak situasi sosial, orang yang paling berpengaruh bukanlah mereka yang paling banyak berbicara, paling keras suaranya, atau paling mencolok penampilannya. Justru, ada tipe individu yang tampak tenang, bahkan nyaris tidak bersuara—namun kehadirannya terasa kuat dan mengendalikan dinamika ruangan.

Fenomena ini bukan sekadar intuisi. Dalam perspektif psikologi sosial, ada serangkaian kebiasaan halus yang membuat seseorang mampu “menguasai” situasi tanpa harus mengambil alih percakapan secara eksplisit. Mereka memancarkan otoritas melalui bahasa tubuh, energi emosional, dan kesadaran sosial yang tinggi.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 kebiasaan sosial halus yang sering dimiliki oleh orang-orang seperti ini:

1. Kontak Mata yang Stabil dan Penuh Kesadaran

Orang yang diam namun dominan biasanya memiliki kontrol luar biasa terhadap kontak mata. Mereka tidak menatap secara agresif, tetapi juga tidak menghindar. Tatapan mereka terasa “hadir”—cukup lama untuk menunjukkan perhatian, namun tetap nyaman.

Dalam psikologi, kontak mata seperti ini mencerminkan kepercayaan diri dan stabilitas emosional. Ini memberi sinyal kepada orang lain bahwa mereka tidak mudah terintimidasi, sekaligus mampu memahami situasi dengan jernih.

2. Bahasa Tubuh yang Tenang dan Terbuka