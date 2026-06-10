10 Frasa yang Digunakan Orang untuk Mendominasi Ruangan Tanpa Harus Meninggikan Suara Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang berpengaruh adalah mereka yang paling keras berbicara. Dalam psikologi komunikasi, orang yang memiliki kehadiran kuat justru sering berbicara dengan tenang, singkat, dan penuh keyakinan.

Mereka tidak berusaha menguasai percakapan dengan volume suara, melainkan dengan pilihan kata yang mencerminkan kepercayaan diri, ketenangan, dan kemampuan mengarahkan perhatian orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat 10 frasa yang sering digunakan oleh orang-orang yang mampu mendominasi ruangan tanpa harus meninggikan suara.

1. “Mari kita fokus pada hal yang paling penting.”

Orang yang berpengaruh tahu bagaimana mengarahkan perhatian kelompok. Alih-alih membiarkan diskusi melebar, mereka mengembalikan semua orang pada inti masalah.

Kalimat ini menunjukkan:

Kepemimpinan.

Kemampuan berpikir strategis.

Kendali terhadap situasi.

Dalam psikologi sosial, orang yang mampu menciptakan struktur dalam percakapan cenderung dianggap lebih kompeten dan lebih layak diikuti.

Contoh: