Orang yang Sangat Suka Minum Kopi Hitam Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sangat suka minum kopi hitam. (Freepik/jcomp)
JawaPos.com - Kopi hitam bukan sekadar minuman—bagi sebagian orang, ini adalah gaya hidup. Tanpa gula, tanpa krimer, hanya rasa pahit yang kuat dan aroma yang tajam. Menariknya, dalam dunia psikologi, preferensi terhadap kopi hitam sering dikaitkan dengan pola kepribadian tertentu.
Dilansir dari Expert Editor, beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa pilihan minuman bisa mencerminkan cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan dunia.
Lalu, seperti apa sebenarnya kepribadian orang yang sangat menyukai kopi hitam?
1. Cenderung Sederhana dan Apa Adanya
Pecinta kopi hitam biasanya menyukai hal-hal yang simpel. Mereka tidak membutuhkan tambahan untuk menikmati sesuatu. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan kepribadian yang autentik—tidak suka berpura-pura atau berlebihan. Mereka nyaman menjadi diri sendiri tanpa perlu “pemanis” dalam hidupnya.
2. Tegas dan Mandiri
Rasa pahit kopi hitam tidak mudah dinikmati oleh semua orang. Mereka yang menyukainya sering dianggap memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan. Mereka tahu apa yang mereka suka dan tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Sikap mandiri ini membuat mereka cenderung kuat dalam menghadapi tekanan.
3. Memiliki Disiplin Tinggi
Banyak pecinta kopi hitam mengaitkan minuman ini dengan rutinitas—misalnya diminum setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Hal ini mencerminkan sifat disiplin dan terstruktur. Dalam psikologi, kebiasaan rutin seperti ini sering dimiliki oleh individu yang memiliki kontrol diri yang baik.
