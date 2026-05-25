Suka Menikmati Kopi Hitam? Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menyukai minum kopi hitam./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Kopi hitam bukan sekadar minuman. Bagi banyak orang, ia adalah ritual, simbol fokus, dan bahkan bagian dari identitas diri.
Di tengah tren kopi modern yang dipenuhi gula, sirup, whipped cream, dan berbagai variasi rasa, masih ada sekelompok orang yang tetap setia pada secangkir kopi hitam sederhana.
Tanpa gula. Tanpa susu. Tanpa tambahan apa pun.
Pilihan ini sering dianggap sederhana, tetapi dalam dunia psikologi, preferensi terhadap makanan dan minuman ternyata dapat memberikan petunjuk menarik tentang kepribadian seseorang. Meski tentu saja tidak bisa dijadikan alat diagnosis mutlak, sejumlah penelitian dan pengamatan psikologis menunjukkan bahwa orang yang menyukai kopi hitam cenderung memiliki pola pikir dan karakter tertentu.
Menariknya lagi, beberapa ciri tersebut justru tergolong cukup langka di masyarakat modern.
Apakah Anda salah satunya?
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat delapan ciri kepribadian yang sering ditemukan pada pecinta kopi hitam menurut sudut pandang psikologi.
1. Anda Cenderung Menyukai Kesederhanaan
Pecinta kopi hitam umumnya tidak membutuhkan terlalu banyak “hiasan” untuk menikmati sesuatu. Mereka nyaman dengan hal-hal yang apa adanya.
Dalam psikologi kepribadian, kecenderungan ini sering berkaitan dengan pola pikir minimalis dan efisiensi mental. Orang yang memilih kopi hitam biasanya lebih fokus pada fungsi daripada penampilan.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik