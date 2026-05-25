Suka Menikmati Kopi Hitam? Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kopi hitam bukan sekadar minuman. Bagi banyak orang, ia adalah ritual, simbol fokus, dan bahkan bagian dari identitas diri.

Di tengah tren kopi modern yang dipenuhi gula, sirup, whipped cream, dan berbagai variasi rasa, masih ada sekelompok orang yang tetap setia pada secangkir kopi hitam sederhana.

Tanpa gula. Tanpa susu. Tanpa tambahan apa pun.

Pilihan ini sering dianggap sederhana, tetapi dalam dunia psikologi, preferensi terhadap makanan dan minuman ternyata dapat memberikan petunjuk menarik tentang kepribadian seseorang. Meski tentu saja tidak bisa dijadikan alat diagnosis mutlak, sejumlah penelitian dan pengamatan psikologis menunjukkan bahwa orang yang menyukai kopi hitam cenderung memiliki pola pikir dan karakter tertentu.

Menariknya lagi, beberapa ciri tersebut justru tergolong cukup langka di masyarakat modern.

Apakah Anda salah satunya?

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat delapan ciri kepribadian yang sering ditemukan pada pecinta kopi hitam menurut sudut pandang psikologi.

1. Anda Cenderung Menyukai Kesederhanaan

Pecinta kopi hitam umumnya tidak membutuhkan terlalu banyak “hiasan” untuk menikmati sesuatu. Mereka nyaman dengan hal-hal yang apa adanya.