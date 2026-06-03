Intip 8 Perbedaan Kepribadian Pecinta Kopi Hitam dan Kopi Latte, Apa Saja?

Ciri kepribadian pecinta kopi./ Medium.com
JawaPos.com - Pilihan jenis kopi yang disukai seseorang sering kali mencerminkan karakter dan kebiasaan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Penikmat kopi hitam umumnya dikenal memiliki sifat yang lugas, mandiri, dan tidak menyukai hal-hal yang berlebihan.
Sebaliknya, mereka yang lebih memilih latte biasanya memiliki kepribadian yang santai, mudah beradaptasi, serta menghargai kenyamanan dalam berbagai situasi.
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Baik kopi hitam maupun latte dapat menjadi gambaran dari sisi unik kepribadian seseorang.
Preferensi terhadap minuman tersebut juga kerap terlihat dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain serta mengekspresikan diri.
Mengutip laporan yang dimuat oleh geediting.com pada Selasa (3/6), terdapat delapan perbedaan karakter yang dapat ditemukan antara penggemar kopi hitam dan penikmat latte.
1. Peminum kopi hitam menghargai keaslian
Orang yang minum kopi hitam cenderung memilih rasa kopi yang murni tanpa tambahan apapun.
Mereka lebih menyukai pendekatan yang langsung dan tidak bertele-tele dalam menikmati kopi.
Berbeda dengan pencinta latte yang senang bereksperimen mencampur berbagai rasa dan bahan.
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