Orang yang Lebih Memilih Menyendiri daripada Menjalin Pertemanan yang Dipaksakan Seringkali Menunjukkan 7 Ciri Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah budaya sosial yang sering menekankan pentingnya memiliki banyak teman dan jaringan luas, ada sebagian orang yang justru merasa lebih nyaman sendiri. Mereka bukan anti-sosial, bukan pula tidak mampu bersosialisasi. Sebaliknya, mereka memilih menyendiri karena menghargai kualitas hubungan dibanding kuantitas.

Dalam perspektif psikologi, pilihan ini bukanlah sesuatu yang negatif. Bahkan, orang-orang seperti ini sering menunjukkan sejumlah karakteristik yang justru tergolong langka dan bernilai tinggi.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri yang sering dimiliki oleh mereka yang lebih memilih kesendirian daripada pertemanan yang terasa dipaksakan.

1. Sangat Selektif dalam Memilih Lingkaran Sosial

Orang yang nyaman menyendiri biasanya tidak sembarangan membuka diri. Mereka cenderung selektif dalam memilih siapa yang boleh masuk ke dalam hidupnya. Bagi mereka, hubungan yang tulus dan bermakna jauh lebih penting daripada sekadar memiliki banyak kenalan.

Mereka tidak tertarik pada hubungan yang dangkal atau hanya didasarkan pada kebutuhan sosial semata. Selektivitas ini membuat lingkaran sosial mereka kecil, tetapi kuat dan autentik.

2. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi