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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 11 Juni 2026 | 05.49 WIB

Wajib Tahu! 7 Makanan Harus Dihindari Sebelum Olahraga, Bisa Ganggu Pencernaan dan Menurunkan Energi

ilustrasi orang yang berolahraga. (freepik) - Image

ilustrasi orang yang berolahraga. (freepik)

JawaPos.com – Memilih makanan yang tepat sebelum olahraga sangat menentukan seberapa optimal performa yang bisa kamu capai di gym maupun di lapangan.

Tidak semua makanan sehat cocok dikonsumsi sebelum sesi latihan karena beberapa di antaranya justru bisa mengganggu pencernaan dan menguras energi.

Makanan yang salah sebelum berolahraga bisa menyebabkan kram, kembung, hingga penurunan kadar gula darah yang membuat tubuh terasa lemas di tengah latihan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (10/6), berikut  tujuh jenis makanan yang sebaiknya kamu hindari sebelum berolahraga agar sesi latihan berjalan lebih lancar dan efektif.

1. Lemak sehat seperti alpukat dan kacang-kacangan

Meskipun bergizi tinggi, makanan berlemak sehat seperti alpukat dan kacang-kacangan dicerna sangat lambat oleh tubuh dan tidak cocok dikonsumsi sebelum olahraga.

Studi tahun 2018 menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan tinggi lemak sebelum berolahraga bisa membuat tubuh terasa berat dan menyebabkan masalah gastrointestinal.

Tubuh membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk mencerna lemak dibandingkan karbohidrat, sehingga sebaiknya dikonsumsi tiga hingga empat jam sebelum mulai berlatih.

2. Salad dan sayuran berdaun tinggi serat

Sayuran hijau berdaun memang sangat baik untuk kesehatan, tetapi kandungan seratnya yang tinggi memperlambat proses pencernaan secara signifikan.

Editor: Hanny Suwindari
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