Orang yang Tidak Pernah Merasa Dicintai Semasa Kecil Biasanya Menunjukkan 9 Ciri Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi

Dalam psikologi, pengalaman emosional di masa kecil—terutama terkait kasih sayang—memiliki dampak jangka panjang yang sangat kuat.



Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kehangatan. Ada yang secara fisik terpenuhi, tetapi secara emosional merasa diabaikan. Ada juga yang tumbuh dalam suasana dingin, penuh kritik, atau bahkan tidak pernah merasakan kedekatan emosional yang aman.



Menariknya, pengalaman ini sering terbawa hingga dewasa, muncul dalam pola perilaku tertentu—kadang tanpa disadari.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 ciri yang sering muncul pada orang dewasa yang tidak pernah benar-benar merasa dicintai semasa kecil, berdasarkan sudut pandang psikologi.



1. Sulit Mempercayai Orang Lain



Orang yang tidak mendapatkan rasa aman emosional di masa kecil cenderung melihat hubungan sebagai sesuatu yang tidak stabil. Mereka mungkin berpikir, “Kalau dulu saja tidak ada yang benar-benar peduli, kenapa sekarang harus percaya?”



Akibatnya, mereka sulit membuka diri, bahkan kepada orang yang sebenarnya tulus. Rasa curiga atau waspada berlebihan menjadi mekanisme perlindungan diri.



2. Merasa Tidak Pernah “Cukup”



Perasaan tidak layak dicintai sering tertanam sejak kecil. Saat dewasa, ini bisa muncul dalam bentuk perfeksionisme atau kebutuhan untuk terus membuktikan diri.



Mereka sering berpikir:



“Aku harus lebih baik lagi.”

“Kalau aku tidak sempurna, orang akan meninggalkanku.”



Padahal, masalahnya bukan pada kemampuan mereka—melainkan luka lama yang belum sembuh.



3. Takut Ditinggalkan



Salah satu ciri paling umum adalah fear of abandonment. Bahkan dalam hubungan yang stabil, mereka bisa merasa cemas berlebihan jika pasangan sedikit berubah sikap.



Hal kecil seperti pesan yang tidak dibalas bisa memicu pikiran:



“Dia mulai menjauh.”

“Aku akan ditinggalkan lagi.”



Ini bukan karena mereka lemah, tapi karena pengalaman masa lalu membentuk pola emosi tersebut.



4. Terlalu Mandiri (Secara Emosional)



Sebagian orang menunjukkan luka dengan menjadi sangat mandiri. Mereka terbiasa mengandalkan diri sendiri karena dulu tidak ada yang bisa diandalkan.



Mereka mungkin berkata:



“Aku tidak butuh siapa-siapa.”

“Lebih aman sendiri.”



Namun di balik itu, sering ada kebutuhan emosional yang terpendam.



5. Sulit Mengekspresikan Perasaan



Jika sejak kecil perasaan mereka diabaikan atau dianggap tidak penting, mereka belajar untuk menekan emosi.



Saat dewasa, ini terlihat sebagai:



Kesulitan mengungkapkan cinta

Tidak nyaman membicarakan perasaan

Terlihat dingin atau tertutup



Padahal, sebenarnya mereka hanya tidak pernah diajarkan cara mengekspresikannya.



6. Mencari Validasi dari Orang Lain



Karena tidak mendapatkan pengakuan emosional yang cukup, mereka cenderung mencari validasi dari luar.



Mereka bisa:



Sangat sensitif terhadap penilaian orang lain

Bergantung pada pujian untuk merasa berharga

Takut mengecewakan orang



Ini adalah upaya untuk mengisi kekosongan yang dulu tidak terpenuhi.



7. Menarik Diri atau Justru Terlalu Melekat



Menariknya, respons bisa berbeda:



Ada yang menjauh dari hubungan (avoidant)

Ada yang justru terlalu melekat (anxious)



Keduanya berasal dari akar yang sama: kebutuhan akan cinta yang tidak terpenuhi di masa kecil.



8. Sulit Menerima Cinta



Ironisnya, ketika akhirnya ada orang yang tulus mencintai mereka, justru terasa asing.



Mereka bisa:



Meragukan ketulusan orang lain

Merasa tidak pantas dicintai

Sabotase hubungan tanpa sadar



Karena bagi mereka, cinta bukan sesuatu yang familiar atau aman.



9. Sering Merasa Kesepian, Bahkan Saat Tidak Sendiri



Kesepian emosional berbeda dari kesepian fisik. Seseorang bisa dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa kosong.



Ini terjadi karena mereka tidak pernah benar-benar merasakan koneksi emosional yang dalam sejak kecil.



Penutup



Penting untuk dipahami bahwa memiliki ciri-ciri di atas bukan berarti seseorang “rusak” atau tidak bisa berubah. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai hasil dari attachment style atau pola keterikatan yang terbentuk sejak kecil.



Kabar baiknya, pola ini bisa disadari, dipahami, dan perlahan diperbaiki.



Beberapa langkah yang bisa membantu:



Mengenali pola diri sendiri

Belajar membangun hubungan yang sehat

Terapi atau konseling psikologis

Melatih self-compassion



Masa kecil memang tidak bisa diulang, tetapi masa depan tetap bisa dibentuk.



