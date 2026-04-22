Endah Primasari Utami
Rabu, 22 April 2026 | 16.24 WIB

Ikuti Naluri Anda! Jika Dihadapkan pada Situasi Genting Ini: Mana yang Akan Anda Selesaikan Terlebih Dahulu?

Tes kepribadian apa yang Anda selesaikan terlebih dahulu jika dihadapkan beberapa situasi genting berikut? ( Instagram dasha.takisho) - Image

Tes kepribadian apa yang Anda selesaikan terlebih dahulu jika dihadapkan beberapa situasi genting berikut? ( Instagram dasha.takisho)

 
JawaPos.com - Setiap orang memiliki respons terhadap tekanan yang berbeda-beda. Apa yang akan Anda selesaikan terlebih dahulu dalam tes ini diyakini bisa memberikan wawasan tentang itu.

Apakah kendali, koneksi, perhatian, atau koreksi yang menjadi respons Anda saat menghadapi tekanan? Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho, berikut ini arti dibalik pilihan pertama yang akan Anda selesaikan.

1. Mematikan Ketel

Anda secara naluri cenderung mengutamakan kendali dan keamanan. Jadi, sebelum melakukan hal lain, Anda terlebih dahulu menghilangkan risikonya.

Ini bukan sekadar logika, melainkan kebutuhan yang lebih dalam untuk merasa bahwa tidak ada yang akan lepas kendali. Anda sangat bertanggung jawab, cepat menilai bahaya, dan sering kali menjadi orang yang menjaga semuanya tetap terkendali.

Tapi, dibalik itu semuanya, ada ketegangan dalam diri Anda yang terus-menerus memantau 'apa yang bisa salah?'. Anda tidak mudah rileks, karena Sebagian dari diri Anda percaya kalau tugas Anda adalah mencegah kekacauan.

2. Menjawab Telepon

Perhatian Anda pertama kali tertuju ke luar, yakni ke orang-orang sekitar atau koneksi. Anda terhubung dengan dunia luar, 'siapa yang membutuhkan Anda', 'apa yang terjadi', dan 'apa yang mungkin penting'.

Anda tidak begitu suka melewatkan hal-hal penting. Anda juga tidak suka merasa terputus.

Tapi, sering kali ini disertai dengan pola tersembunyi, yaitu Anda yang memprioritaskan orang lain sebelum diri sendiri. Anda selalu ingin tersedia, dibutuhkan, dan dilibatkan.

Terkadang, hal ini membuat Anda takut mengecewakan atau kehilangan koneksi jika Anda tidak memberikan respons.

3. Mendekati Bayi

Pribadi Anda didorong oleh emosi. Ketika ada rasa sakit, kesusahan, atau kerentanan, maka disitulah Anda akan bergerak. Insting Anda adalah kepedulian, perlindungan, dan juga kehadiran.

Anda bisa merasakan secara mendalam, bukan hanya emosi pribadi, tapi juga emosi orang lain. Itu sebabnya Anda sangat berbelas kasih.

Tapi, sisi gelapnya, Anda mungkin melupakan diri sendiri. Anda bisa begitu terserap dalam kebutuhan orang lain sampai-sampai ruang emosional Anda menghilang.

4. Menghentikan Anjing

Naluri Anda bereaksi terhadap kekacauan. Ketika sesuatu dihancurkan, diganggu, atau diluar kendali, maka disanalah Anda turun tangan.

Anda tidak mengabaikan masalah, sebaliknya, Anda menghadapinya. Anda juga peka terhadap ketidakseimbangan, kekacauan, serta hal-hal yang dirasa tidak benar.

Hal tersebut mendorong Anda untuk segera memperbaikinya. Tapi, sering kali itu berasal dari ketegangan batin dalam diri Anda, yakni perasaan ketidaknyamanan dengan ketidakpastian.

Anda tidak hanya menginginkan kedamaian, tapi juga kendali atas apa yang mengancam Anda.***
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Energi Terkuras Setiap Hari? 6 Faktor Ini Bisa Jadi Penyebab Anda Mengalami Burnout - Image
Lifestyle

Energi Terkuras Setiap Hari? 6 Faktor Ini Bisa Jadi Penyebab Anda Mengalami Burnout

Minggu, 5 April 2026 | 03.24 WIB

Pengamat Sebut Perlu Percepatan Adopsi EV di Tengah Tekanan Harga Minyak Global - Image
Otomotif

Pengamat Sebut Perlu Percepatan Adopsi EV di Tengah Tekanan Harga Minyak Global

Senin, 30 Maret 2026 | 14.11 WIB

Ramalan Karier 12 Zodiak Besok Kamis, 19 Februari 2026: Leo Berpotensi Jadi Pusat Perhatian, Sementara Aquarius Mungkin Mengalami Tekanan - Image
Zodiak

Ramalan Karier 12 Zodiak Besok Kamis, 19 Februari 2026: Leo Berpotensi Jadi Pusat Perhatian, Sementara Aquarius Mungkin Mengalami Tekanan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15.10 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

