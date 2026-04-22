Ikuti Naluri Anda! Jika Dihadapkan pada Situasi Genting Ini: Mana yang Akan Anda Selesaikan Terlebih Dahulu?

JawaPos.com - Setiap orang memiliki respons terhadap tekanan yang berbeda-beda. Apa yang akan Anda selesaikan terlebih dahulu dalam tes ini diyakini bisa memberikan wawasan tentang itu.



Apakah kendali, koneksi, perhatian, atau koreksi yang menjadi respons Anda saat menghadapi tekanan? Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho, berikut ini arti dibalik pilihan pertama yang akan Anda selesaikan.



1. Mematikan Ketel



Anda secara naluri cenderung mengutamakan kendali dan keamanan. Jadi, sebelum melakukan hal lain, Anda terlebih dahulu menghilangkan risikonya.



Ini bukan sekadar logika, melainkan kebutuhan yang lebih dalam untuk merasa bahwa tidak ada yang akan lepas kendali. Anda sangat bertanggung jawab, cepat menilai bahaya, dan sering kali menjadi orang yang menjaga semuanya tetap terkendali.



Tapi, dibalik itu semuanya, ada ketegangan dalam diri Anda yang terus-menerus memantau 'apa yang bisa salah?'. Anda tidak mudah rileks, karena Sebagian dari diri Anda percaya kalau tugas Anda adalah mencegah kekacauan.



2. Menjawab Telepon



Perhatian Anda pertama kali tertuju ke luar, yakni ke orang-orang sekitar atau koneksi. Anda terhubung dengan dunia luar, 'siapa yang membutuhkan Anda', 'apa yang terjadi', dan 'apa yang mungkin penting'.



Anda tidak begitu suka melewatkan hal-hal penting. Anda juga tidak suka merasa terputus.



Tapi, sering kali ini disertai dengan pola tersembunyi, yaitu Anda yang memprioritaskan orang lain sebelum diri sendiri. Anda selalu ingin tersedia, dibutuhkan, dan dilibatkan.



Terkadang, hal ini membuat Anda takut mengecewakan atau kehilangan koneksi jika Anda tidak memberikan respons.



3. Mendekati Bayi



Pribadi Anda didorong oleh emosi. Ketika ada rasa sakit, kesusahan, atau kerentanan, maka disitulah Anda akan bergerak. Insting Anda adalah kepedulian, perlindungan, dan juga kehadiran.



Anda bisa merasakan secara mendalam, bukan hanya emosi pribadi, tapi juga emosi orang lain. Itu sebabnya Anda sangat berbelas kasih.



Tapi, sisi gelapnya, Anda mungkin melupakan diri sendiri. Anda bisa begitu terserap dalam kebutuhan orang lain sampai-sampai ruang emosional Anda menghilang.



4. Menghentikan Anjing



Naluri Anda bereaksi terhadap kekacauan. Ketika sesuatu dihancurkan, diganggu, atau diluar kendali, maka disanalah Anda turun tangan.



Anda tidak mengabaikan masalah, sebaliknya, Anda menghadapinya. Anda juga peka terhadap ketidakseimbangan, kekacauan, serta hal-hal yang dirasa tidak benar.



Hal tersebut mendorong Anda untuk segera memperbaikinya. Tapi, sering kali itu berasal dari ketegangan batin dalam diri Anda, yakni perasaan ketidaknyamanan dengan ketidakpastian.



Anda tidak hanya menginginkan kedamaian, tapi juga kendali atas apa yang mengancam Anda.***