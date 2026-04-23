Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 24 April 2026 | 03.58 WIB

Bye-Bye Ketombe Membandel! Solusi Praktis Menghilangkan Gatal Hebat di Kulit Kepala

Ilustrasi ketombe/freepik

JawaPos.com-Salah satu gangguan masalah kulit kepala yang sering dialami adalah ketombe.

Ketombe bisa mengganggu karena menurunkan rasa percaya diri sampai sensasi gatal yang tak tertahankan.

Berdasarkan informasi dari laman.kemkes.go.id ketombe adalah kondisi kulit kepala yang mengalami pengelupasan berupa serpihan-serpihan lapisan tanduk secara berlebih, kondisi ini ditandai dengan serpihan warna abu-abu atau kekuningan.

Ketombe bisa muncul karena berbagai faktor seperti stres yang memicu produksi minyak berlebih, iklim tropis, kulit kepala lembab dan berkeringat, serta kebersihan diri yang kurang terjaga.  Kondisi tersebut dapat menjadi tempat berkembangnya jamur penyebab ketombe.

Masalah ketombe pada umumnya bisa diatasi dengan rutin keramas memakai shampoo. Namun, untuk ketombe membandel, diperlukan perawatan ekstra supaya bisa teratasi.

Merangkum informasi dari laman  keslan.kemkes.go.id ada delapan cara mampu mengatasi ketombe membandel di kulit kepala anda. 

Garam bisa menjadi media untuk menghilangkan ketombe membandel. Aplikasikan sejumput garam pada kulit kepala yang dipenuhi ketombe.gosok perlahan menggunakan tangan, kemudian bilas menggunakan air. Lakukan cara ini sebelum anda keramas memakai shampoo. 

Gel lidah buaya juga terbukti ampuh untuk mengusir ketombe. Lidah buaya merupakan tanaman yang bersifat antibakteri dan antijamur. Oleskan gel lidah buaya pada kulit kepala berketombe, maka gel tersebut dapat mengurangi infeksi dari ketombe dan menenangkan peradangan kulit kepala. 

Editor: Novia Tri Astuti
