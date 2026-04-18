Strategi Hemat Pertengahan Bulan: Manfaatkan Promo, Cicilan 0 Persen, hingga Voucher Diskon

JawaPos.com - Memasuki pertengahan bulan, banyak orang mulai menahan pengeluaran agar kondisi keuangan mereka tetap stabil hingga akhir bulan.

Di momen seperti ini, strategi belanja yang cermat dan hanya membeli barang yang memang dibutuhkan, bukan diinginkan, menjadi penting agar kebutuhan tetap terpenuhi dengan baik tanpa mengganggu keuangan.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari, membenarkan adanya perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja pada pertengahan bulan. Menurutnya, masyarakat tidak lagi seloyal pada awal bulan ketika berbelanja pertengahan bulan.

“Di pertengahan bulan, kami melihat pengguna mulai lebih selektif dalam bertransaksi dan mencari cara untuk tetap memenuhi kebutuhan tanpa mengganggu perencanaan keuangan," kata Eka Nilam Dari dalam keterangannya.

Dia pun mengungkapkan tips atau cara untuk menghemat keuangan namun tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap pertengahan bulan. Eka Nilam Dari menganjurkan agar masyarakat untuk memanfaatkan promo, cicilan nol persen, hingga voucher diskon dari berbagai merchant sebagai cara untuk menghemat pengeluaran.

"Di kami misalnya, kami ada SPayLater dengan berbagai promo yang kami hadirkan. Harapannya dapat membantu pengguna mengelola pengeluaran supaya lebih terencana dan terkontrol,” ungkap Eka.

Sejumlah merchant memiliki fitur cicilan nol persen tanpa dikenakan biaya layanan, baik transaksi baik secara online maupun offline.

Eka Nilam Dari yakin skema cicilan nol persen akan dapat membantu masyarakat pada pertengahan bulan. Kehadiran opsi cicilan tanpa bunga dinilai dapat membantu masyarakat untuk menjaga keseimbangan keuangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengelolaan keuangan lebih disiplin.