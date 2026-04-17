Jaga Hubungan Pelanggan dan Lebih Interaktif, Retail Perhiasan Gelar Undian Nasional

JawaPos.com - Retail perhiasan The Palace Jeweler menghadirkan program Semarak Pengundian Nasional The Palace 2026 yang bakal berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Gelaran ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pendekatan yang lebih interaktif.
Undian tersebut direncanakan digelar sebanyak empat kali dalam satu periode. Pelaksanaannya dilakukan secara serentak di 83 gerai The Palace Jeweler yang tersebar di sejumlah kota. Skema ini memungkinkan keterlibatan pelanggan dari berbagai wilayah dalam satu program yang sama.
Brand Manager The Palace Jeweler, Winny Melita, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan.
“Melalui Semarak Pengundian Nasional The Palace 2026, kami ingin memberikan apresiasi kepada para pelanggan setia yang telah mempercayakan momen berharganya bersama The Palace Jeweler. Kami berharap program ini dapat menambah keseruan sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih istimewa ke depannya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan PR Manager Central Mega Kencana, Chikita Rosemarie. Ia menyebut program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang lebih luas bagi pelanggan.
Baca Juga:Investasi Elegan Perhiasan Emas yang Makin Bersinar, Punya Nilai Tambah Dipakai Sehari-hari
“Sebagai bagian dari ekosistem Central Mega Kencana, The Palace Jeweler terus berkomitmen menghadirkan berbagai program yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Mulai dari layanan hingga berbagai promo yang konsisten dihadirkan, semuanya kami rancang untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan,” jelasnya.
Di sisi lain, The Palace Jeweler tetap mempertahankan konsep 3T, yakni Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin. Konsep ini menjadi dasar dalam menghadirkan berbagai koleksi perhiasan dengan pilihan yang beragam.
Pelanggan dapat menemukan berbagai jenis perhiasan dalam satu gerai. Mulai dari emas, berlian, hingga batu mulia seperti sapphire, ruby, dan emerald tersedia dengan beragam desain. Hal ini memberikan alternatif bagi konsumen sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk kualitas, produk yang ditawarkan telah memenuhi standar sertifikasi SNI. Pilihan kadar emas pun beragam, mulai dari 9 karat, 18 karat, hingga 24 karat.
Selain itu, tersedia pula berlian dengan sertifikasi internasional dari Gemological Institute of America, dengan variasi warna dan tingkat kejernihan yang berbeda. Tidak hanya dari sisi produk, gerai The Palace Jeweler juga menghadirkan sentuhan budaya lokal. Hal ini terlihat dari penggunaan motif kain tradisional pada interior gerai di berbagai daerah. The Palace Jeweler berharap dapat menjaga keterhubungan dengan pelanggan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?