Jaga Hubungan Pelanggan dan Lebih Interaktif, Retail Perhiasan Gelar Undian Nasional

JawaPos.com - Retail perhiasan The Palace Jeweler menghadirkan program Semarak Pengundian Nasional The Palace 2026 yang bakal berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Gelaran ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pendekatan yang lebih interaktif.

Undian tersebut direncanakan digelar sebanyak empat kali dalam satu periode. Pelaksanaannya dilakukan secara serentak di 83 gerai The Palace Jeweler yang tersebar di sejumlah kota. Skema ini memungkinkan keterlibatan pelanggan dari berbagai wilayah dalam satu program yang sama.

Brand Manager The Palace Jeweler, Winny Melita, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan.

“Melalui Semarak Pengundian Nasional The Palace 2026, kami ingin memberikan apresiasi kepada para pelanggan setia yang telah mempercayakan momen berharganya bersama The Palace Jeweler. Kami berharap program ini dapat menambah keseruan sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih istimewa ke depannya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan PR Manager Central Mega Kencana, Chikita Rosemarie. Ia menyebut program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang lebih luas bagi pelanggan.

“Sebagai bagian dari ekosistem Central Mega Kencana, The Palace Jeweler terus berkomitmen menghadirkan berbagai program yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Mulai dari layanan hingga berbagai promo yang konsisten dihadirkan, semuanya kami rancang untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan,” jelasnya.

Di sisi lain, The Palace Jeweler tetap mempertahankan konsep 3T, yakni Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin. Konsep ini menjadi dasar dalam menghadirkan berbagai koleksi perhiasan dengan pilihan yang beragam.

Pelanggan dapat menemukan berbagai jenis perhiasan dalam satu gerai. Mulai dari emas, berlian, hingga batu mulia seperti sapphire, ruby, dan emerald tersedia dengan beragam desain. Hal ini memberikan alternatif bagi konsumen sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk kualitas, produk yang ditawarkan telah memenuhi standar sertifikasi SNI. Pilihan kadar emas pun beragam, mulai dari 9 karat, 18 karat, hingga 24 karat.