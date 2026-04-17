Edy Pramana
17 April 2026, 20.21 WIB

Jaga Hubungan Pelanggan dan Lebih Interaktif, Retail Perhiasan Gelar Undian Nasional

Gelaran ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pendekatan yang lebih interaktif. (Istimewa)

JawaPos.com - Retail perhiasan The Palace Jeweler menghadirkan program Semarak Pengundian Nasional The Palace 2026 yang bakal berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Gelaran ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pendekatan yang lebih interaktif.

Undian tersebut direncanakan digelar sebanyak empat kali dalam satu periode. Pelaksanaannya dilakukan secara serentak di 83 gerai The Palace Jeweler yang tersebar di sejumlah kota. Skema ini memungkinkan keterlibatan pelanggan dari berbagai wilayah dalam satu program yang sama.

Brand Manager The Palace Jeweler, Winny Melita, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan.

“Melalui Semarak Pengundian Nasional The Palace 2026, kami ingin memberikan apresiasi kepada para pelanggan setia yang telah mempercayakan momen berharganya bersama The Palace Jeweler. Kami berharap program ini dapat menambah keseruan sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih istimewa ke depannya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan PR Manager Central Mega Kencana, Chikita Rosemarie. Ia menyebut program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang lebih luas bagi pelanggan.

“Sebagai bagian dari ekosistem Central Mega Kencana, The Palace Jeweler terus berkomitmen menghadirkan berbagai program yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Mulai dari layanan hingga berbagai promo yang konsisten dihadirkan, semuanya kami rancang untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan,” jelasnya.

Di sisi lain, The Palace Jeweler tetap mempertahankan konsep 3T, yakni Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin. Konsep ini menjadi dasar dalam menghadirkan berbagai koleksi perhiasan dengan pilihan yang beragam.

Pelanggan dapat menemukan berbagai jenis perhiasan dalam satu gerai. Mulai dari emas, berlian, hingga batu mulia seperti sapphire, ruby, dan emerald tersedia dengan beragam desain. Hal ini memberikan alternatif bagi konsumen sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk kualitas, produk yang ditawarkan telah memenuhi standar sertifikasi SNI. Pilihan kadar emas pun beragam, mulai dari 9 karat, 18 karat, hingga 24 karat.

Selain itu, tersedia pula berlian dengan sertifikasi internasional dari Gemological Institute of America, dengan variasi warna dan tingkat kejernihan yang berbeda. Tidak hanya dari sisi produk, gerai The Palace Jeweler juga menghadirkan sentuhan budaya lokal. Hal ini terlihat dari penggunaan motif kain tradisional pada interior gerai di berbagai daerah. The Palace Jeweler berharap dapat menjaga keterhubungan dengan pelanggan. 

Artikel Terkait
4 Weton Sugih Bondo yang Diramalkan di Tahun 2026 akan Makin Kaya sampai Punya Banyak Perhiasan Emas - Image
Zodiak

4 Weton Sugih Bondo yang Diramalkan di Tahun 2026 akan Makin Kaya sampai Punya Banyak Perhiasan Emas

13 Februari 2026, 00.16 WIB

Berburu Preloved Luxury Fashion, Mulai dari Tas Hingga Perhiasan Merek Ternama Dunia - Image
Lifestyle

Berburu Preloved Luxury Fashion, Mulai dari Tas Hingga Perhiasan Merek Ternama Dunia

05 Desember 2025, 01.13 WIB

Happy Salma Gandeng Reza Rahadian dalam Koleksi Terbaru dari Merek Perhiasannya - Image
Lifestyle

Happy Salma Gandeng Reza Rahadian dalam Koleksi Terbaru dari Merek Perhiasannya

03 Desember 2025, 19.58 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

