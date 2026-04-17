10 Ciri Suami yang Selalu Ingin Menyenangkan Orang Lain, Namun Justru Mengabaikan Perasaan Istrinya

Ilustrasi pasangan suami istri. (Freepik)
JawaPos.Com - Sikap baik dan keinginan untuk menyenangkan orang lain sering dipandang sebagai kualitas yang positif.
Pria yang mudah membantu, ramah, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya biasanya mendapatkan banyak apresiasi.
Mereka dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan dan menyenangkan untuk diajak berinteraksi.
Namun di balik citra tersebut, terkadang muncul sisi lain yang tidak terlihat oleh banyak orang.
Ketika perhatian terlalu difokuskan ke luar, hubungan di dalam rumah bisa perlahan terabaikan.
Istri, sebagai pasangan terdekat, justru menjadi pihak yang paling merasakan kekosongan tersebut.
Bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena energi dan perhatian tidak terbagi secara seimbang.
Hal ini sering terjadi secara halus, tanpa disadari, hingga akhirnya menciptakan jarak emosional yang sulit dijelaskan.
Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh ciri yang menunjukkan bahwa seorang suami mungkin terlalu fokus menyenangkan orang lain, namun tanpa sadar mengabaikan perasaan istrinya.
1. Lebih Cepat Merespons Orang Lain daripada Istri
Pesan atau permintaan dari orang lain sering langsung ditanggapi dengan cepat. Respons yang diberikan terlihat penuh perhatian dan kesungguhan.
Sebaliknya, ketika istri mencoba berkomunikasi, respons yang diberikan cenderung lambat atau kurang antusias. Hal ini membuat pasangan merasa kurang dianggap penting.
2. Mengutamakan Kebutuhan Orang Lain di Atas Keluarga
Kebutuhan orang lain sering ditempatkan sebagai prioritas utama. Waktu dan tenaga diberikan tanpa banyak pertimbangan.
Di sisi lain, kebutuhan dalam rumah tangga terkadang harus menunggu. Istri bisa merasa bahwa dirinya tidak berada di posisi yang seharusnya.
