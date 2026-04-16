Terungkap! Peran Foreplay yang Bikin Hubungan Makin Panas dan Harmonis

Ilusrasi. Foreplay berperan besar dalam membangun kedekatan emosional antara pasangan.
JawaPos.com - Bagi pasangan rumah tangga hal ini penting diketahui untuk menjaga keharmonisan. Ya, foreplay atau pemanasan sebelum berhubungan intim menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas hubungan pasangan.
Disebutkan pada laman yesdok walaupun tidak selalu dianggap wajib, tahapan ini terbukti memberikan banyak manfaat, baik dari sisi emosional maupun fisik.
Menurut Debra Herbenick, pakar kesehatan seksual dari Indiana University Bloomington, foreplay berperan besar dalam membangun kedekatan emosional antara pasangan. Kedekatan ini kemudian membantu meningkatkan gairah dan menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan.
Ia menjelaskan bahwa foreplay pada dasarnya adalah proses membangun koneksi emosional sekaligus membangkitkan suasana hati sebelum memasuki hubungan inti.
Dari sisi fisik, aktivitas yang merangsang dapat membantu tubuh wanita lebih siap, termasuk dalam hal pelumasan alami. Kondisi ini juga berdampak positif bagi pria karena dapat membantu mempertahankan performa selama hubungan berlangsung.
Foreplay juga dinilai membantu pria yang mengalami kesulitan mencapai klimaks. Dengan adanya pemanasan, tubuh menjadi lebih responsif sehingga proses hubungan berjalan lebih optimal.
Bagi wanita, foreplay bahkan memiliki peran yang lebih signifikan. Saat tubuh terangsang, terjadi penyesuaian alami yang membuat hubungan terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Tanpa proses ini, hubungan intim berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman.
Berikut beberapa manfaat utama foreplay yang perlu diketahui:
Meningkatkan Keintiman
Foreplay memungkinkan pasangan menikmati momen kebersamaan tanpa terburu-buru. Interaksi seperti sentuhan dan kedekatan emosional mampu memperkuat ikatan psikologis.
Memberikan Kenikmatan Lebih Maksimal
Bagi sebagian wanita, foreplay membantu menghadirkan sensasi pra-puncak yang membuat pengalaman menjadi lebih intens dan memuaskan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026