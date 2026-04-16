Terungkap! Peran Foreplay yang Bikin Hubungan Makin Panas dan Harmonis

JawaPos.com - Bagi pasangan rumah tangga hal ini penting diketahui untuk menjaga keharmonisan. Ya, foreplay atau pemanasan sebelum berhubungan intim menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas hubungan pasangan.

Disebutkan pada laman yesdok walaupun tidak selalu dianggap wajib, tahapan ini terbukti memberikan banyak manfaat, baik dari sisi emosional maupun fisik.

Menurut Debra Herbenick, pakar kesehatan seksual dari Indiana University Bloomington, foreplay berperan besar dalam membangun kedekatan emosional antara pasangan. Kedekatan ini kemudian membantu meningkatkan gairah dan menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan.

Ia menjelaskan bahwa foreplay pada dasarnya adalah proses membangun koneksi emosional sekaligus membangkitkan suasana hati sebelum memasuki hubungan inti.

Dari sisi fisik, aktivitas yang merangsang dapat membantu tubuh wanita lebih siap, termasuk dalam hal pelumasan alami. Kondisi ini juga berdampak positif bagi pria karena dapat membantu mempertahankan performa selama hubungan berlangsung.

Foreplay juga dinilai membantu pria yang mengalami kesulitan mencapai klimaks. Dengan adanya pemanasan, tubuh menjadi lebih responsif sehingga proses hubungan berjalan lebih optimal.

Bagi wanita, foreplay bahkan memiliki peran yang lebih signifikan. Saat tubuh terangsang, terjadi penyesuaian alami yang membuat hubungan terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Tanpa proses ini, hubungan intim berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman.

Berikut beberapa manfaat utama foreplay yang perlu diketahui:

Meningkatkan Keintiman

Foreplay memungkinkan pasangan menikmati momen kebersamaan tanpa terburu-buru. Interaksi seperti sentuhan dan kedekatan emosional mampu memperkuat ikatan psikologis.