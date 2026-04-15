Orang yang Bisa Makan Sendirian di Tempat Umum Tanpa Membuka Ponsel Ternyata Memiliki 7 Sifat Ampuh Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, pemandangan orang makan sendirian sambil menatap layar ponsel sudah menjadi hal yang sangat umum. Bahkan, bagi sebagian orang, duduk sendiri di restoran tanpa distraksi terasa canggung, membosankan, atau bahkan menimbulkan kecemasan sosial.

Namun, ada sebagian kecil orang yang justru mampu menikmati momen tersebut sepenuhnya—tanpa ponsel, tanpa buku, tanpa gangguan apa pun. Mereka duduk dengan tenang, menikmati makanan, mengamati sekitar, dan terlihat nyaman dengan dirinya sendiri.

Menurut psikologi, kemampuan ini bukan sekadar kebiasaan biasa. Ini mencerminkan kualitas mental dan emosional yang kuat.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 sifat ampuh yang biasanya dimiliki oleh orang-orang tersebut:

1. Nyaman dengan Diri Sendiri (Self-Comfort)

Orang yang bisa makan sendirian tanpa distraksi memiliki tingkat kenyamanan diri yang tinggi. Mereka tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa “cukup”.

Bagi mereka, kesendirian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan ruang untuk bernapas dan menjadi diri sendiri. Ini menunjukkan tingkat self-acceptance yang matang.

2. Kecerdasan Emosional yang Baik