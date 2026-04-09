Irfan Ferdiansyah
10 April 2026, 03.34 WIB

Jika Anda Masih Melakukan 8 Hal Ini di Tempat Umum, Anda Secara Tidak Sadar Menunjukkan Kelas Sosial Anda Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kelas sosial yang tinggi (Freepik/dragonimages)


JawaPos.com - Di ruang publik, kita sering berpikir bahwa orang lain tidak terlalu memperhatikan perilaku kita. Padahal, menurut psikologi sosial, kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa menjadi “sinyal” yang secara tidak sadar mencerminkan latar belakang, pola pikir, bahkan kelas sosial kita.

Menariknya, ini bukan soal kaya atau miskin semata. Lebih dalam dari itu, ini berkaitan dengan cara seseorang dibesarkan, nilai yang dianut, serta tingkat kesadaran sosial dan emosional.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 perilaku di tempat umum yang tanpa disadari bisa mengungkapkan kelas sosial Anda:

1. Cara Memperlakukan Petugas Layanan

Bagaimana Anda berbicara dengan pelayan, kasir, sopir, atau petugas kebersihan adalah indikator kuat dari kelas sosial psikologis Anda.

Orang dengan kesadaran sosial tinggi cenderung:

Mengucapkan terima kasih
Berbicara dengan sopan
Tidak merendahkan

Sebaliknya, perilaku kasar atau merasa “lebih tinggi” sering menunjukkan ketidakamanan atau kebutuhan untuk menunjukkan status.

Psikologi di baliknya:
Rasa hormat terhadap semua orang mencerminkan stabilitas emosional dan nilai internal yang kuat, bukan sekadar status eksternal.

2. Volume Suara Saat Berbicara

Berbicara terlalu keras di tempat umum sering kali dianggap biasa, tapi dalam psikologi, ini bisa menjadi sinyal kurangnya kesadaran situasional.

Orang dengan kelas sosial psikologis lebih tinggi biasanya:

Menyesuaikan volume suara
Peka terhadap lingkungan sekitar
Tidak ingin mengganggu orang lain

Maknanya:
Kontrol diri dan empati terhadap lingkungan adalah ciri penting dari kematangan sosial.

3. Cara Menggunakan Ponsel di Tempat Umum

Apakah Anda:

Menonton video tanpa earphone?
Mengangkat telepon dengan suara keras?
Terus-menerus mengecek layar saat bersama orang lain?

Perilaku ini bisa menunjukkan kurangnya kesadaran sosial.

Psikologi menjelaskan:
Kemampuan untuk “hadir” dan menghargai orang di sekitar adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi.

4. Kebiasaan Membuang Sampah

Hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya ternyata sangat “berbicara”.

Orang dengan kesadaran tinggi:

Tidak membuang sampah sembarangan
Bahkan terkadang memungut sampah yang bukan miliknya

Maknanya:
Ini mencerminkan rasa tanggung jawab kolektif, bukan hanya kepentingan pribadi.

5. Cara Berpakaian (Bukan Soal Mahal)

Ini bukan tentang merek atau harga pakaian.

Yang diperhatikan adalah:

Kerapihan
Kesesuaian dengan situasi
Kebersihan

Psikologi menunjukkan bahwa orang dengan kelas sosial stabil lebih fokus pada “presentasi diri yang tepat” daripada sekadar pamer status.

6. Kebiasaan Mengantre

Mengantre dengan tertib adalah indikator kuat dari disiplin sosial.

Perilaku seperti:

Menyela antrean
Mencari “jalan pintas”
Tidak sabar menunggu

sering dikaitkan dengan orientasi jangka pendek dan kurangnya kontrol diri.

Maknanya:
Kemampuan menunda kepuasan adalah ciri penting dalam perkembangan psikologis yang matang.

7. Cara Menanggapi Perbedaan

Di tempat umum, kita pasti bertemu orang dengan latar belakang berbeda.

Reaksi Anda terhadap perbedaan—baik itu gaya bicara, penampilan, atau kebiasaan—sangat menentukan.

Orang dengan kelas sosial psikologis tinggi cenderung:

Tidak mudah menghakimi
Lebih terbuka
Penasaran, bukan merendahkan
8. Kebiasaan Mengeluh di Tempat Umum

Mengeluh itu manusiawi. Tapi mengeluh terus-menerus, apalagi dengan suara keras di ruang publik, bisa mencerminkan pola pikir tertentu.

Psikologi melihat ini sebagai:

Fokus pada masalah, bukan solusi
Kebutuhan akan validasi eksternal
Kurangnya regulasi emosi

Sebaliknya, orang dengan kontrol emosional baik cenderung lebih tenang dan selektif dalam mengekspresikan keluhan.

Kesimpulan

Kelas sosial dalam perspektif psikologi bukan hanya soal uang, pendidikan, atau pekerjaan. Ia tercermin dari hal-hal kecil:

Cara Anda memperlakukan orang lain
Tingkat kesadaran terhadap lingkungan
Kemampuan mengontrol diri dan emosi

Perilaku sehari-hari di tempat umum adalah “cermin” yang jujur. Dan kabar baiknya, semua ini bisa dipelajari dan diperbaiki.

Karena pada akhirnya, kelas sosial yang paling berharga bukan yang terlihat dari luar—melainkan yang terpancar dari sikap dan karakter Anda.***
Editor: Novia Tri Astuti
Orang yang Makan Sendirian di Tempat Umum Tanpa Merasa Canggung Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Makan Sendirian di Tempat Umum Tanpa Merasa Canggung Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

18 Desember 2025, 17.55 WIB

Jika Anda Merasa Orang-Orang Menatap Anda di Tempat Umum, Menurut Psikologi Anda Mungkin Menunjukkan 6 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya - Image
Lifestyle

Jika Anda Merasa Orang-Orang Menatap Anda di Tempat Umum, Menurut Psikologi Anda Mungkin Menunjukkan 6 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya

15 Desember 2025, 14.33 WIB

10 Hal yang Tidak Akan Pernah Dilakukan Orang Berkelas di Tempat Umum - Image
Kepribadian

10 Hal yang Tidak Akan Pernah Dilakukan Orang Berkelas di Tempat Umum

14 November 2025, 17.46 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

