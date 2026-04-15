Vindi Rayinda Ayudya
15 April 2026, 22.58 WIB

Bukan Keberuntungan: 11 Pola Pikir Keuangan yang Membantu Hidup Lebih Tenang di Masa Depan

Ilustrasi orang yang hidupnya tenang. (Freepik)

JawaPos.Com - Ketenteraman hidup sering dikaitkan dengan jumlah uang yang dimiliki, padahal rasa tenang tidak selalu datang dari angka yang besar. 

Banyak orang dengan penghasilan tinggi tetap merasa cemas, sementara sebagian lainnya mampu menjalani hidup dengan lebih damai meski memiliki sumber daya terbatas.

Perbedaan ini sering kali terletak pada cara berpikir. Pola pikir terhadap uang memengaruhi keputusan kecil sehari-hari, yang pada akhirnya membentuk kondisi keuangan di masa depan

Tanpa disadari, kebiasaan mental inilah yang menjadi fondasi dari kehidupan yang lebih stabil dan minim tekanan.

Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas cara berpikir tentang keuangan yang membantu hidup lebih stabil dan minim tekanan.

1. Melihat Uang sebagai Alat, Bukan Tujuan

Uang sering dianggap sebagai tujuan akhir, padahal fungsinya lebih sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang diinginkan. 

Ketika seseorang memahami hal ini, fokusnya berubah dari sekadar mengumpulkan menjadi menggunakan dengan bijak.

Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan finansial dan kualitas hidup.

2. Mengutamakan Kebutuhan daripada Keinginan

Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sering kali tipis. Orang dengan pola pikir yang sehat mampu mengenali batas tersebut dengan lebih jelas.

Keputusan yang diambil menjadi lebih rasional, sehingga pengeluaran dapat dikendalikan tanpa merasa tertekan.

3. Berpikir Jangka Panjang dalam Setiap Keputusan

Setiap pilihan keuangan memiliki dampak di masa depan. Pola pikir ini membuat seseorang tidak hanya mempertimbangkan manfaat saat ini, tetapi juga konsekuensi yang mungkin muncul.

Dengan cara ini, keputusan yang diambil cenderung lebih hati-hati dan terarah.

