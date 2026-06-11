Simak, 9 Kebiasaan yang Mencerminkan Pola Pikir Kekurangan Uang Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa cara seseorang berpikir tentang uang memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi keuangan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Pola pikir kekurangan soal uang sering berkembang dari masa kecil yang penuh keterbatasan dan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang menghambat kemajuan finansial tanpa disadari.

Dua orang dalam situasi keuangan yang sama bisa memiliki pendekatan yang sangat berbeda tergantung pada pola pikir dan kebiasaan yang membentuk hubungan mereka dengan uang.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (11/6), berikut sembilan kebiasaan yang secara langsung mencerminkan pola pikir kekurangan soal uang berdasarkan sudut pandang psikologi yang perlu dikenali.

1. Lebih fokus pada harga daripada nilai yang ditawarkan

Harga menjadi filter utama dan sering satu-satunya pertimbangan dalam setiap keputusan pengeluaran, bahkan ketika pembelian tersebut jelas akan meningkatkan kualitas hidup.

Saat membicarakan pembelian, orang dengan pola pikir ini selalu kembali pada betapa mahalnya sesuatu daripada apakah keputusan itu masuk akal secara nilai.

Ironisnya, selalu memilih opsi termurah justru sering berujung pada pengeluaran lebih besar karena produk murah perlu diganti atau diperbaiki lebih cepat.

2. Ragu-ragu mengeluarkan uang meski sudah memutuskan membutuhkannya