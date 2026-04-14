7 Pilihan Warna Cat Populer untuk Pintu Depan Rumah, Mampu Memberikan Kesan Hangat dan Estetik

JawaPos.com - Menentukan warna cat untuk area pintu masuk atau entryway seringkali membingungkan karena bagian ini menjadi kesan pertama bagi orang yang berkunjung ke rumah.

Tentu saja setiap orang menginginkan suasana yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memberikan kesan hangat dan nyaman begitu masuk ke dalam rumah.

Dengan pilihan warna cat pintu yang tepat, lorong yang sempit sekalipun bisa terasa lebih luas atau bahkan lebih berkarakter.

Dilansir dari Your Tango, intip beberapa rekomendasi warna terbaik yang bisa menciptakan suasana rumah sesuai keinginan.

1. Putih Krem Lembut atau Swiss Coffee

Pilihan warna ini bisa menjadi favorit banyak orang karena memberikan nuansa lembut dan hangat.

Sangat cocok jika kamu menginginkan suasana masuk rumah yang terkesan cerah, bersih, dan juga nyaman.

2. Abu-Abu Kecoklatan atau Greige

Warna greige merupakan perpaduan antara abu-abu dan coklat muda atau beige.