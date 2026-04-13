Simak, 11 Cara Mengelola Keuangan agar Tetap Stabil dengan Kebiasaan, Sudah Kamu Lakukan?

JawaPos.com – Mengelola keuangan bukan hanya soal penghasilan besar, tetapi juga tentang kebiasaan kecil dalam manajemen keuangan yang dilakukan setiap hari.

Tanpa disadari, kebiasaan sederhana justru menjadi penentu apakah seseorang bisa hidup stabil atau terus mengalami masalah finansial.

Banyak orang tetap berada dalam kondisi keuangan sulit bukan karena kurang uang, melainkan karena kebiasaan yang kurang tepat dalam mengelolanya.

Perilaku finansial sehari-hari seperti membelanjakan uang, menabung, dan mengelola hutang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas keuangan jangka panjang.

Melansir dari laman Yourtango pada Senin (13/04), menyebutkan ada 11 cara mengelola keuangan agar tetap stabil.

Berikut 11 cara mengelola keuangan agar tetap stabil dengan kebiasaan sederhana:

1. Hindari belanja tanpa rencana

Salah satu kebiasaan paling umum adalah membeli sesuatu tanpa berpikir panjang dan manfaat kedepannya.

Kebiasaan ini sering dipicu oleh emosi atau pengaruh lingkungan, dan dapat membuat pengeluaran membengkak.