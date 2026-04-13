Sudah Siap Jatuh Cinta Lagi? Ini 5 Tanda Kamu Benar-Benar Pulih dari Putus Cinta dan Layak Mulai Hubungan Baru

JawaPos.com - Setelah putus cinta, banyak orang langsung bertanya dalam hati 'Aku sudah siap belum ya untuk mulai jatuh cinta lagi?' Pertanyaan ini wajar, tapi sering bikin bingung. Ada yang merasa harus cepat move on, ada juga yang takut memulai hubungan baru karena belum benar-benar pulih dari masa lalu. Padahal, menurut para psikolog hubungan, siap kencan lagi itu bukan soal waktu. Bukan juga soal sudah punya pasangan baru atau belum. Kesiapan sebenarnya adalah ketika Anda sudah merasa cukup dengan diri sendiri dan hubungan baru bukan lagi pelarian dari sepi, tapi pilihan yang sehat.

Berikut beberapa tanda yang membuktikan Anda benar-benar pulih dari putus cinta dan layak memulai hubungan baru, sebagaimana dilansir dari simplyphisycology.



1. Cara Menceritakan Mantan Sudah Berubah



Tanda pertama Anda siap adalah dari cara cerita tentang hubungan lama. Seperti 'Kami memang tidak cocok dan sama-sama punya kesalahan' dibanding dengan kalimat 'Semua orang sama saja, hubungan pasti menyakitkan'.



Kalau Anda masih menyalahkan semua hal atau merasa sangat pahit, itu tanda Anda masih perlu waktu untuk pulih.



2. Anda Bisa Sendiri, Tapi Tetap Ingin Berdua



Kesiapan juga terlihat dari cara Anda melihat hidup. Anda merasa hidup sudah baik sendiri, tapi juga tetap terbuka untuk punya pasangan.



Dua hal ini harus seimbang. Kalau terlalu fokus 'aku butuh orang lain', Anda bisa terburu-buru. Tapi kalau merasa 'aku nggak butuh siapa-siapa', Anda bisa menutup diri.



3. Anda Kembali Kencan karena Ingin, Bukan Takut



Coba jujur ke diri sendiri, Anda ingin kembali menjalin hubungan karena apa? Kalau masih didorong rasa takut, biasanya hubungan baru jadi tidak sehat.



4. Anda Sudah Tidak 'Bergantung' pada Mantan



Setelah putus, wajar kalau masih ada rasa sedih. Tapi Anda sudah siap kalau mulai sadar bahwa kebahagiaan tidak lagi bergantung pada orang itu.



Anda juga mulai bisa memahami kebutuhan dirimu sendiri dengan lebih baik, tanpa merasa harus mengisi kekosongan dengan orang lain secara terburu-buru.



5. Anda Bisa Melihat Orang Baru dengan Jelas



Tanda terakhir yang penting: Anda tidak lagi membandingkan semua orang dengan mantan. Artinya Anda sudah bisa melihat orang baru apa adanya, bukan sebagai bayangan masa lalu.