Jika Seseorang Menunjukkan 8 Tanda Ini, Mereka Tertarik Padamu Namun Mencoba Menyembunyikannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang tertarik pada seseorang akan menunjukkannya secara terang-terangan. Sebagian orang justru berusaha keras menyembunyikan perasaan mereka—entah karena malu, takut ditolak, menjaga gengsi, atau belum yakin dengan perasaan lawan bicaranya.



Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa emosi sering kali “bocor” melalui perilaku kecil yang sulit dikendalikan. Seseorang mungkin berkata biasa saja, tetapi bahasa tubuh, pola komunikasi, dan reaksinya justru mengungkap sesuatu yang berbeda.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (20/5), jika ada seseorang di sekitarmu yang terasa membingungkan—kadang terlihat perhatian, kadang menjaga jarak—mungkin mereka memang menyukaimu tetapi belum siap mengakuinya.



Berikut 8 tandanya.



1. Mereka mengingat detail kecil tentangmu



Orang yang tertarik biasanya menyimpan informasi kecil yang bahkan kamu sendiri mungkin lupa pernah mengatakannya.



Misalnya, mereka ingat kopi favoritmu, nama hewan peliharaan masa kecilmu, tanggal presentasi pentingmu, atau lagu yang pernah kamu sebut suka dengarkan.



Secara psikologis, perhatian selektif membuat otak memberi prioritas pada informasi yang berkaitan dengan orang yang dianggap penting secara emosional.



Ketika seseorang diam-diam tertarik, mereka akan menyerap detail tentangmu secara alami.



Bukan karena sedang berusaha keras menghafal, tetapi karena mereka memang memperhatikan.



2. Mereka sering mencari alasan untuk menghubungimu



Mereka mungkin tidak pernah mengatakan, “Aku kangen,” tetapi tiba-tiba mengirim pesan tentang hal sepele.



“Eh, aku lihat ini jadi ingat kamu.”



“Atau, kamu tahu nggak soal ini?”



Kadang alasannya terasa dibuat-buat, tetapi sebenarnya itu hanyalah cara aman untuk membuka komunikasi tanpa terlihat terlalu jelas.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa orang yang tertarik cenderung menciptakan frekuensi interaksi lebih tinggi dengan target ketertarikannya.



Mereka ingin tetap hadir di hidupmu, meski lewat alasan sederhana.



3. Bahasa tubuh mereka berubah saat berada di dekatmu



Tubuh sering kali lebih jujur daripada kata-kata.



Seseorang yang tertarik tetapi menyembunyikannya biasanya menunjukkan perubahan kecil saat berada di dekatmu, seperti:



posisi tubuh mengarah kepadamu

lebih sering merapikan rambut atau pakaian

nada suara berubah

terlihat lebih gugup atau justru terlalu santai secara tidak natural



Mereka mungkin tampak berbeda dibanding saat berbicara dengan orang lain.



Ini terjadi karena kehadiran orang yang disukai meningkatkan kesadaran diri dan aktivasi emosional.



4. Mereka terlihat cemburu, tetapi berusaha menutupinya



Ketika kamu membicarakan orang lain, terutama seseorang yang berpotensi romantis, ekspresi mereka bisa berubah sejenak.



Mungkin mereka mendadak diam, mengganti topik, memberi komentar sinis ringan, atau bertanya lebih detail dari biasanya.



Namun setelah itu, mereka berusaha kembali terlihat biasa.



Kecemburuan ringan adalah respons emosional yang umum saat seseorang merasa ada ancaman terhadap kemungkinan kedekatan.



Meski mereka belum mengakui perasaannya, emosinya sering muncul lebih dulu.



5. Mereka sering menatapmu lalu cepat mengalihkan pandangan



Ini salah satu tanda klasik yang masih relevan.



Ketika seseorang menyukai orang lain, perhatian visual mereka meningkat. Mereka cenderung lebih sering melihat orang tersebut—baik secara sadar maupun tidak sadar.



Tetapi jika mereka sedang berusaha menyembunyikannya, biasanya mereka akan cepat membuang muka saat tertangkap.



Kombinasi antara sering memperhatikan dan cepat menghindar sering menunjukkan adanya konflik internal: ingin dekat, tetapi takut ketahuan.



6. Mereka memberi perhatian yang tidak konsisten



Ini yang sering membuat bingung.



Kadang mereka sangat hangat, responsif, dan hadir.



Lalu tiba-tiba menjadi dingin, menjaga jarak, atau tampak sibuk.



Perilaku tarik-ulur ini sering terjadi ketika seseorang menyukai orang lain tetapi berusaha mengontrol diri.



Mereka ingin dekat, tetapi juga takut terlihat terlalu jelas atau terlalu terlibat secara emosional.



Akibatnya, perilaku mereka menjadi tidak stabil.



Bukan selalu berarti manipulatif—kadang mereka hanya sedang melawan perasaannya sendiri.



7. Mereka peduli pada pendapatmu lebih dari yang seharusnya



Orang yang tertarik biasanya memberi bobot lebih besar pada apa yang kamu pikirkan.



Mereka mungkin:



bertanya pendapatmu tentang penampilan mereka

mencari validasi atas keputusan tertentu

tampak lebih senang saat kamu memuji mereka



Secara psikologis, validasi dari orang yang disukai terasa lebih bernilai karena berkaitan dengan kebutuhan akan penerimaan.



Jika seseorang tampak sangat memperhatikan penilaianmu, ada kemungkinan kamu memiliki pengaruh emosional lebih besar bagi mereka.



8. Mereka selalu menemukan cara untuk tetap dekat



Meskipun tidak selalu intens, mereka seperti terus muncul.



Duduk di dekatmu, ikut obrolanmu, hadir dalam momen penting, atau selalu tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu.



Mereka mungkin tidak mengejar secara eksplisit, tetapi keberadaan mereka konsisten.



Ini mencerminkan apa yang dalam psikologi hubungan disebut proximity seeking—dorongan untuk berada dekat dengan orang yang memiliki nilai emosional tinggi.



Mereka mungkin tidak siap mengungkapkan perasaan, tetapi tetap ingin mempertahankan koneksi.



Penutup



Ketertarikan yang disembunyikan sering kali terlihat kontradiktif.



Seseorang bisa tampak perhatian sekaligus menjaga jarak, hangat lalu dingin, ingin dekat tetapi menahan diri.



Itulah sebabnya perasaan yang tidak diungkapkan sering terasa membingungkan.



Namun jika seseorang menunjukkan beberapa tanda di atas secara konsisten, kemungkinan besar ada sesuatu yang lebih dari sekadar sikap ramah biasa.



Tentu saja, satu atau dua tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan segalanya.



Tetapi ketika pola-pola kecil ini muncul berulang, psikologi menunjukkan bahwa perasaan sulit disembunyikan sepenuhnya.



