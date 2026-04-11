7 Kebiasaan Kecil Namun Bermakna yang Dikembangkan Orang Saat Diam-Diam Tidak Bahagia dalam Hubungan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua hubungan yang terlihat baik dari luar benar-benar terasa baik di dalam. Banyak orang tetap bertahan dalam hubungan meskipun mereka diam-diam tidak bahagia. Alasannya beragam—takut kesepian, takut menyakiti pasangan, tekanan sosial, atau bahkan harapan bahwa keadaan akan membaik dengan sendirinya.

Dilansir dari Expert Edito, psikologi menunjukkan bahwa ketidakbahagiaan yang terpendam sering kali tidak langsung muncul dalam bentuk konflik besar. Sebaliknya, ia hadir melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang perlahan terbentuk dan sering kali tidak disadari. Berikut tujuh kebiasaan tersebut.

1. Menarik Diri Secara Emosional

Salah satu tanda paling umum adalah seseorang mulai “mundur” secara emosional. Mereka masih hadir secara fisik, tetapi tidak lagi benar-benar terlibat.

Percakapan menjadi dangkal, respons terasa datar, dan kehangatan yang dulu ada perlahan menghilang. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai bentuk emotional withdrawal, mekanisme perlindungan diri untuk menghindari rasa sakit lebih dalam.

2. Menghindari Konflik Secara Berlebihan

Alih-alih bertengkar, mereka justru memilih diam. Sekilas ini terlihat positif—tidak ada drama, tidak ada pertengkaran. Namun sebenarnya, ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang sudah kehilangan harapan untuk memperbaiki hubungan.