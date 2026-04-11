12 Tanda Bahwa Anda Lebih Menarik Daripada yang Anda Pikirkan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Banyak orang sering kali meremehkan daya tarik dirinya sendiri. Kita cenderung lebih fokus pada kekurangan dibandingkan kelebihan, sehingga merasa “biasa saja” atau bahkan kurang menarik. Padahal, menurut psikologi, persepsi diri sering kali tidak akurat.

Ada banyak tanda halus yang menunjukkan bahwa Anda sebenarnya lebih menarik daripada yang Anda bayangkan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 12 tanda yang bisa menjadi petunjuknya:

1. Orang Sering Memperhatikan Anda Tanpa Alasan Jelas

Jika Anda sering mendapati orang lain melirik atau memperhatikan Anda, itu bukan kebetulan. Dalam psikologi sosial, perhatian spontan sering muncul karena adanya ketertarikan, baik secara fisik maupun energi yang Anda pancarkan.

2. Orang Terlihat Gugup di Sekitar Anda

Ketika seseorang tiba-tiba jadi canggung, salah tingkah, atau bahkan terlalu diam saat berbicara dengan Anda, itu bisa jadi karena mereka merasa terintimidasi atau terkesan oleh Anda.