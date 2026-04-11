Jika Anda Masih Melakukan 8 Hal Ini untuk Menyesuaikan Diri, Menurut Psikologi Anda Sebenarnya Tidak Pernah Benar-Benar Meninggalkan Masa Sekolah

seseorang yang tidak pernah meninggalkan masa sekolah.
JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa masa sekolah hanyalah fase yang akan berlalu begitu kita beranjak dewasa. Namun, menurut psikologi, pengalaman sosial dan emosional di masa sekolah sering kali membentuk pola perilaku yang bertahan jauh lebih lama dari yang kita sadari.
Tanpa disadari, beberapa kebiasaan yang kita anggap “normal” dalam kehidupan dewasa sebenarnya adalah bentuk adaptasi lama yang terbentuk sejak masa sekolah—terutama jika dulu kita merasa perlu menyesuaikan diri agar diterima.
Dilansir dari Expert Editor, jika Anda masih melakukan beberapa hal berikut ini, mungkin secara psikologis Anda belum sepenuhnya meninggalkan pola pikir masa sekolah.
1. Terlalu Mencari Persetujuan Orang Lain
Di sekolah, diterima oleh teman sebaya terasa sangat penting. Akibatnya, banyak orang belajar untuk menyesuaikan diri demi mendapatkan persetujuan. Jika hingga sekarang Anda masih sulit mengambil keputusan tanpa validasi orang lain, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda masih membawa pola lama tersebut.
Dalam dunia dewasa, kebutuhan akan persetujuan ini sering muncul dalam bentuk overthinking, takut salah, atau terlalu bergantung pada opini orang lain.
2. Takut “Terlihat Berbeda”
Masa sekolah sering kali menanamkan ketakutan untuk tampil beda karena risiko dikucilkan. Jika Anda masih merasa tidak nyaman menunjukkan keunikan diri—baik dalam cara berpikir, berpakaian, atau berbicara—itu bisa jadi refleksi dari pengalaman lama.
Padahal, di dunia nyata, perbedaan justru sering menjadi kekuatan, bukan kelemahan.
