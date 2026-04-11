Orang yang Mudah Diajak Bicara Biasanya Melakukan 7 Hal Sederhana Ini Tanpa Disadari Menurut Psikologi





JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terasa “nyambung” sejak menit pertama berbicara? Obrolan mengalir tanpa canggung, kamu merasa didengarkan, dan waktu terasa berjalan cepat. Menariknya, orang-orang seperti ini sering kali tidak memiliki trik khusus—mereka hanya melakukan beberapa kebiasaan sederhana secara alami.



Dalam perspektif psikologi, kemampuan untuk menjadi pribadi yang mudah diajak bicara bukan soal bakat semata, melainkan kumpulan perilaku kecil yang menciptakan rasa nyaman dan koneksi emosional.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh hal sederhana yang biasanya mereka lakukan tanpa sadar:



1. Mereka Benar-Benar Mendengarkan (Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara)



Salah satu ciri paling kuat adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Mereka tidak sibuk memikirkan apa yang akan dikatakan selanjutnya, melainkan fokus penuh pada lawan bicara.



Dalam psikologi, ini disebut active listening. Orang yang melakukan ini:



Menjaga kontak mata

Mengangguk sebagai tanda memahami

Memberi respon yang relevan



Hal ini membuat lawan bicara merasa dihargai dan dipahami, yang secara otomatis membuka ruang untuk percakapan yang lebih dalam.



2. Mereka Tidak Menghakimi



Orang yang mudah diajak bicara menciptakan “ruang aman”. Mereka tidak langsung mengkritik, menyela, atau memberikan penilaian negatif.



Secara psikologis, manusia cenderung lebih terbuka ketika merasa aman dari penilaian. Sikap non-judgmental ini membuat orang lain:



Lebih jujur

Lebih santai

Tidak takut salah bicara

3. Mereka Menggunakan Bahasa Tubuh yang Hangat



Tanpa disadari, bahasa tubuh memainkan peran besar dalam komunikasi. Orang yang ramah biasanya:



Tersenyum dengan tulus

Menghadap tubuh ke arah lawan bicara

Tidak menyilangkan tangan secara defensif



Bahasa tubuh seperti ini memberi sinyal bahwa mereka terbuka dan tertarik, sehingga percakapan terasa lebih nyaman.



4. Mereka Mengajukan Pertanyaan yang Tulus



Bukan sekadar basa-basi, mereka benar-benar penasaran dengan orang lain. Pertanyaan yang mereka ajukan:



Bersifat terbuka (tidak hanya “ya/tidak”)

Relevan dengan topik

Menunjukkan ketertarikan



Misalnya, daripada bertanya “Kerja di mana?”, mereka mungkin bertanya, “Bagian apa yang paling kamu suka dari pekerjaanmu?”



Ini membuat percakapan terasa lebih hidup dan bermakna.



5. Mereka Tidak Mendominasi Percakapan



Orang yang enak diajak ngobrol tahu kapan harus berbicara dan kapan harus memberi ruang. Mereka tidak:



Terlalu sering memotong pembicaraan

Mengalihkan topik ke diri sendiri terus-menerus

Berbicara terlalu panjang tanpa jeda



Psikologi komunikasi menyebut ini sebagai keseimbangan interaksi—yang penting agar kedua pihak merasa terlibat.



6. Mereka Menunjukkan Empati



Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Orang yang mudah diajak bicara sering:



Mengatakan hal seperti, “Aku bisa ngerti kenapa kamu merasa begitu”

Mengakui perasaan lawan bicara

Tidak langsung memberi solusi, tapi memahami dulu



Empati ini memperkuat koneksi emosional, yang membuat percakapan terasa lebih dekat dan personal.



7. Mereka Menjadi Diri Sendiri (Autentik)



Hal terakhir, dan mungkin paling penting: mereka tidak berpura-pura. Mereka berbicara dengan jujur, santai, dan apa adanya.



Dalam psikologi, keautentikan menciptakan kepercayaan. Orang bisa “merasakan” ketika seseorang tulus atau dibuat-buat. Ketika seseorang autentik:



Percakapan terasa natural

Tidak ada tekanan untuk tampil sempurna

Orang lain jadi lebih nyaman menjadi diri sendiri juga



Menjadi orang yang mudah diajak bicara sebenarnya bukan tentang menjadi paling lucu, paling pintar, atau paling menarik. Justru, kuncinya ada pada hal-hal sederhana seperti mendengarkan, empati, dan ketulusan.



Kabar baiknya, semua kebiasaan ini bisa dipelajari dan dilatih. Dengan sedikit kesadaran dan latihan, siapa pun bisa menjadi pribadi yang membuat orang lain merasa nyaman untuk berbicara.



