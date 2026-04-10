Jika Anda Dapat Melakukan 8 Hal Ini Sendirian Tanpa Merasa Kesepian, Anda Telah Menguasai Kemandirian Menurut Psikologi

seseorang yang tidak pernah merasa kesepian meski sendirian. (Freepik/lookstudio)
JawaPos.com - Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan terkoneksi, kemampuan untuk merasa nyaman sendirian sering kali disalahartikan sebagai kesepian. Padahal, menurut psikologi, ada perbedaan besar antara kesendirian (solitude) dan kesepian (loneliness). Kesendirian adalah kondisi fisik, sementara kesepian adalah pengalaman emosional. Seseorang bisa sendirian tanpa merasa kesepian—dan di situlah letak kemandirian emosional sejati.
Kemandirian bukan berarti menolak orang lain, melainkan kemampuan untuk berdiri kokoh tanpa bergantung secara emosional pada kehadiran orang lain.
Dilansir dari Expert Editor, jika Anda mampu melakukan beberapa hal berikut ini sendirian dengan nyaman, kemungkinan besar Anda telah mencapai tingkat kemandirian yang sehat menurut perspektif psikologi.
1. Menikmati Waktu Sendiri Tanpa Rasa Bersalah
Orang yang mandiri tidak merasa harus selalu produktif atau “bersama orang lain” untuk merasa berharga. Mereka bisa duduk sendiri, membaca buku, berjalan santai, atau sekadar merenung tanpa merasa ada yang kurang. Waktu sendiri bukan pelarian, melainkan kebutuhan.
2. Mengambil Keputusan Tanpa Validasi Berlebihan
Meminta pendapat orang lain itu wajar, tetapi jika Anda bisa membuat keputusan penting tanpa harus selalu mencari persetujuan, itu tanda kuat kemandirian. Anda percaya pada penilaian sendiri dan siap menerima konsekuensinya.
3. Pergi ke Tempat Umum Sendirian
