Pasangan yang Menjadi Lebih Kuat Setelah Melewati Masa Sulit Biasanya Mengadopsi 7 Kebiasaan Ampuh Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi lebih kuat setelah melewati masa sulit.
JawaPos.com - Tidak ada hubungan yang selalu berjalan mulus. Setiap pasangan, sekuat apa pun mereka terlihat dari luar, pasti pernah menghadapi masa sulit—entah itu konflik, kehilangan kepercayaan, tekanan finansial, atau perubahan besar dalam hidup. Namun, menariknya, banyak pasangan justru menjadi lebih kuat setelah berhasil melewati masa-masa tersebut.
Menurut psikologi hubungan, kekuatan sebuah hubungan tidak ditentukan oleh seberapa sedikit konflik yang terjadi, melainkan bagaimana pasangan tersebut merespons dan bertumbuh dari kesulitan.
Ada pola kebiasaan tertentu yang sering ditemukan pada pasangan yang berhasil keluar dari badai dengan hubungan yang lebih kokoh.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 kebiasaan ampuh yang biasanya mereka adopsi:
1. Mereka Belajar Berkomunikasi dengan Jujur (Bukan Sekadar Bicara)
Setelah melewati masa sulit, pasangan yang kuat menyadari bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang benar-benar dipahami.
Mereka mulai:
Mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan
Mendengarkan tanpa langsung defensif
Menghindari asumsi
Alih-alih berkata, “Kamu selalu begini,” mereka belajar mengatakan, “Aku merasa terluka ketika ini terjadi.”
Perubahan kecil ini berdampak besar karena menciptakan ruang aman untuk kejujuran emosional.
2. Mereka Tidak Menghindari Konflik, Tapi Mengelolanya
Pasangan yang bertumbuh tidak takut konflik—mereka belajar cara menghadapinya dengan sehat.
Mereka memahami bahwa:
Konflik adalah bagian alami dari hubungan
Perbedaan bukan ancaman, tapi kesempatan memahami
Alih-alih menghindar atau meledak, mereka:
Menentukan waktu yang tepat untuk diskusi
Fokus pada solusi, bukan kemenangan
Menjaga rasa hormat meski berbeda pendapat
3. Mereka Membangun Kembali Kepercayaan Secara Bertahap
Jika hubungan pernah mengalami pengkhianatan atau kekecewaan besar, kepercayaan tidak bisa langsung kembali begitu saja.
Pasangan yang kuat:
Konsisten dalam tindakan kecil sehari-hari
Menepati janji, sekecil apa pun
Transparan tanpa diminta
Psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan dibangun bukan dari kata-kata besar, tetapi dari konsistensi jangka panjang.
4. Mereka Mengembangkan Empati yang Lebih Dalam
Masa sulit sering membuka mata pasangan terhadap luka dan kerentanan satu sama lain.
Akibatnya, mereka menjadi lebih:
Peka terhadap emosi pasangan
Sabar terhadap reaksi yang sebelumnya dianggap berlebihan
Mampu melihat dari sudut pandang pasangan
Empati ini menjadi fondasi baru yang membuat hubungan lebih hangat dan penuh pengertian.
5. Mereka Menjadi Tim, Bukan Lawan
Salah satu perubahan paling signifikan adalah pergeseran pola pikir: dari “aku vs kamu” menjadi “kita vs masalah.”
Pasangan yang kuat:
Menghadapi masalah bersama
Tidak saling menyalahkan
Saling mendukung saat salah satu sedang lemah
Mereka sadar bahwa jika salah satu kalah, hubungan juga ikut kalah.
6. Mereka Lebih Menghargai Hal-Hal Kecil
Setelah hampir kehilangan atau mengalami krisis, pasangan cenderung lebih menghargai hal-hal sederhana yang sebelumnya dianggap sepele.
Seperti:
Waktu bersama tanpa distraksi
Ucapan terima kasih
Gestur kecil penuh perhatian
Psikologi menyebut ini sebagai “renewed appreciation”—rasa syukur yang muncul setelah melewati ancaman terhadap hubungan.
7. Mereka Berkomitmen untuk Terus Bertumbuh, Bukan Sekadar Bertahan
Pasangan yang kuat tidak hanya ingin hubungan “selamat”, tetapi juga berkembang.
Mereka:
Mau belajar dari kesalahan masa lalu
Terbuka terhadap perubahan
Tidak menganggap hubungan sebagai sesuatu yang statis
Mereka memahami bahwa hubungan sehat adalah proses yang terus berkembang, bukan tujuan akhir.
Penutup
Masa sulit dalam hubungan memang menyakitkan, tetapi juga bisa menjadi titik balik yang memperkuat ikatan jika dihadapi dengan cara yang tepat.
Ketujuh kebiasaan di atas bukanlah sesuatu yang muncul secara instan. Mereka dibangun melalui kesadaran, usaha, dan komitmen dari kedua belah pihak.
