Bisa Dijadikan Camilan Sehat, Intip 8 Buah dengan Kandungan Rendah Gula

Ilustrasi buah rendah gula JawaPos.com - Beberapa buah dengan kandungan gula rendah cocok dijadikan camilan karena tetap memberikan rasa manis alami tanpa memicu lonjakan gula darah. Buah-buahan ini umumnya memiliki indeks glikemik rendah, sehingga aman dikonsumsi oleh mereka yang ingin membatasi asupan gula, termasuk penderita diabetes. Selain itu, kandungan seratnya juga membantu memperlambat penyerapan gula dan menjaga energi tetap stabil. Mengutip dari NDTV, berikut delapan buah rendah gula yang bisa Anda jadikan pilihan camilan sehat.

1. Alpukat

Alpukat hampir bebas gula dan kaya akan lemak sehat, serat, serta kalium.

Buah ini membuat Anda kenyang lebih lama dan mendukung kesehatan jantung.

Anda dapat menikmatinya dengan diiris tipis dan diberi sedikit garam atau dihaluskan untuk camilan yang mengenyangkan.

2. Buah beri

Buah beri termasuk yang paling rendah kadar gulanya, tetapi kaya akan serat dan antioksidan.

Misalnya, rasberi hanya mengandung sekitar 5 gram gula per cangkir.

Buah ini sangat cocok sebagai pelengkap yoghurt, dicampur ke dalam smoothie, atau dimakan segar.

3. Kiwi