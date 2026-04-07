8 Kualitas Luar Biasa yang Biasanya Dimiliki oleh Orang yang Terbiasa Berjalan Tanpa Headphone Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era modern yang dipenuhi distraksi digital, berjalan kaki sering kali menjadi momen untuk “melarikan diri” ke dunia lain melalui musik, podcast, atau panggilan telepon. Headphone seolah menjadi teman setia yang sulit dipisahkan.

Namun, ada sebagian orang yang justru memilih berjalan tanpa headphone—mereka hadir sepenuhnya di lingkungan sekitar.

Menariknya, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan sederhana ini ternyata mencerminkan sejumlah kualitas mental dan emosional yang luar biasa.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kualitas yang sering dimiliki oleh orang-orang yang berjalan tanpa headphone.

1. Lebih Mindful dan Hadir di Momen Saat Ini

Orang yang berjalan tanpa headphone cenderung lebih mindful, yaitu mampu hadir sepenuhnya di saat ini. Mereka memperhatikan suara langkah kaki, angin, percakapan orang lain, hingga detail kecil di sekitar.

Psikologi menyebut kondisi ini sebagai present awareness, yang berkaitan dengan tingkat stres yang lebih rendah dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Tanpa gangguan audio, mereka lebih terhubung dengan realitas.

2. Memiliki Kesadaran Lingkungan yang Tinggi