7 Perilaku di Malam Hari Ini Menunjukkan Seseorang Sangat Kesepian Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Malam hari sering menjadi waktu yang paling jujur bagi perasaan manusia. Ketika aktivitas sudah selesai, distraksi berkurang, dan suasana menjadi lebih sunyi, berbagai emosi yang terpendam mulai muncul ke permukaan.

Bagi sebagian orang, malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjadi momen di mana rasa kesepian terasa paling kuat.

Dilansir dari Expert Editor, menurut psikologi, ada beberapa perilaku yang sering muncul di malam hari dan bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami kesepian yang mendalam. Berikut adalah tujuh di antaranya:

1. Terlalu Lama Bermain Ponsel Tanpa Tujuan Jelas

Salah satu tanda paling umum adalah menghabiskan waktu berjam-jam scrolling media sosial tanpa arah. Bukan karena benar-benar tertarik, tetapi lebih untuk mengisi kekosongan.

Secara psikologis, ini disebut sebagai avoidance behavior, yaitu usaha untuk menghindari perasaan tidak nyaman. Ironisnya, melihat kehidupan orang lain justru sering memperparah rasa kesepian.

2. Sering Mengingat Masa Lalu Secara Berlebihan

Di malam hari, seseorang yang kesepian cenderung tenggelam dalam kenangan lama—baik itu hubungan, pertemanan, atau momen bahagia yang sudah berlalu.

Psikologi menyebut ini sebagai rumination, yaitu pola berpikir berulang yang sulit dihentikan. Alih-alih memberi kenyamanan, hal ini sering membuat seseorang merasa semakin kehilangan.