11 Tanda Seseorang Sangat Kesepian yang Sering Diabaikan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kesepian adalah kondisi yang sering diabaikan karena tanda-tandanya kerap disalahartikan sebagai kemalasan atau sikap egois semata.

Psikologi menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga isolasi yang berkepanjangan berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik.

Banyak tanda kesepian yang sesungguhnya merupakan respons alami terhadap rasa sakit emosional yang tidak mendapat ruang untuk diungkapkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (28/5), berikut sebelas tanda seseorang sedang sangat kesepian yang sayangnya paling sering diabaikan atau disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya.

1. Lebih memilih tidur daripada bersosialisasi

Tidur berlebihan bisa menjadi gejala depresi yang dipicu oleh kesepian mendalam, bukan sekadar kemalasan biasa.

Meski tampak banyak tidur, orang yang kesepian justru sering mendapatkan kualitas tidur yang jauh lebih buruk dan tidak memulihkan.

2. Memiliki standar diri yang sangat tinggi dan perfeksionis

Sebuah studi dalam Annals of Behavioral Medicine menemukan bahwa kesepian memicu gejala depresi sekaligus perasaan rendah diri yang dalam.