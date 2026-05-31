Dikira Tanda Kesepian, Kebiasaan Bicara Sendiri Ternyata Menyimpan Fakta yang Mengejutkan, Anda Begini?

JawaPos.com — Banyak orang pernah mendapati dirinya berbicara sendiri atau self talk saat mencari barang, memasak, atau memikirkan masalah tertentu.

Kebiasaan ini sering dianggap aneh, memalukan, atau bahkan dikaitkan dengan ketidakwarasan mental atau rasa kesepian. Nyatanya, pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Dalam dunia psikologi, berbicara kepada diri sendiri justru dipandang sebagai salah satu cara alami otak untuk mengelola emosi, menyusun keputusan, dan memecahkan masalah yang sulit diselesaikan hanya melalui pikiran dalam hati.

Fenomena ini terjadi lebih sering daripada yang disadari banyak orang. Saat seseorang mengulang percakapan yang baru terjadi atau mencoba memahami perasaannya sendiri, otak sebenarnya sedang memanfaatkan bahasa sebagai alat berpikir yang efektif.

Dilansir dari Bolde, Minggu (31/5), berbicara sendiri ketika sedang sendirian bukanlah tanda kesepian. Berikut beberapa alasan mengapa kebiasaan berbicara kepada diri sendiri sering dikaitkan dengan cara kerja otak yang aktif dalam mengatur emosi, dan menyusun pemikiran secara lebih terarah.

1. Kebiasaan yang Sudah Ada Sejak Masa Kanak-Kanak

Anak-anak kecil sering berbicara keras kepada dirinya sendiri ketika mencoba menyusun mainan atau menyelesaikan tugas yang sulit.

Mereka mengucapkan langkah demi langkah tanpa merasa aneh karena proses tersebut membantu mereka memahami apa yang sedang dilakukan.

Seiring bertambahnya usia, kebiasaan itu berubah menjadi dialog batin yang lebih senyap. Namun, dalam situasi tertentu, terutama saat menghadapi tantangan atau tekanan, otak kembali menggunakan cara lama dengan mengucapkannya secara verbal.