11 Tanda Pria Kesepian dalam Hidup Meski Enggan Mengakuinya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa pria kesepian jarang mengakui perasaannya secara langsung, namun tanda-tandanya terlihat jelas dari perilaku sehari-hari.

Kesepian pada pria kini semakin umum terjadi dan tidak diakui, dengan 15 persen pria mengaku tidak memiliki satu pun teman dekat saat ini.

Memahami tanda-tanda yang tidak diakui ini penting agar orang-orang di sekitarnya bisa mengulurkan tangan sebelum kondisi semakin memburuk.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (30/5), berikut sebelas tanda bahwa seorang pria sedang sangat kesepian meski tidak pernah menyatakannya secara langsung menurut psikologi.

1. Bekerja lembur secara berlebihan

Pria yang kesepian sering membenamkan diri dalam pekerjaan sebagai cara menghindari emosi yang tidak ingin mereka hadapi.

Riset dalam International Journal of Environmental Research and Public Health mengaitkan kerja berlebihan dengan risiko depresi, kecemasan, dan penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi.

Ironisnya, kebiasaan ini justru memperparah kesepian karena mengikis kemampuan mereka untuk membangun dan menjaga hubungan yang bermakna.

2. Tiba-tiba berolahraga secara berlebihan