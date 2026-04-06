10 Tren Self Care 2026 ala Gen Z untuk Cegah Burn Out, Dari Digital Detox hingga Healing Sederhana

Seorang wanita sedang melakukan me time sebagai bentuk self care (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Gen Z mulai punya cara sendiri untuk melepas penat di tengah rutinitas yang semakin padat dan kehidupan yang hampir tidak bisa lepas dari layar.
Bagi mereka, self care bukan lagi soal sesekali “healing” atau liburan mahal, tapi lebih ke bagaimana menjaga diri tetap stabil setiap hari.
Mulai dari hal kecil seperti tidur cukup sampai berani ambil jeda, semuanya jadi bagian penting agar tidak gampang kelelahan, baik secara fisik maupun mental.
Dilansir dari laman excellenz, jeviemes, dan grahaoffice, berikut 10 cara Gen Z melakukan self care pada diri sendiri untuk melepas penat.
Tanpa disadari, kebiasaan scrolling berjam-jam bisa bikin pikiran terasa penuh dan cepat lelah. Karena itu, digital detox jadi salah satu cara yang mulai banyak dilakukan Gen Z.
Nggak perlu langsung berhenti total, cukup dengan membatasi waktu main media sosial, mematikan notifikasi yang nggak penting, atau punya waktu tanpa gadget, seperti sebelum tidur.
Kebiasaan ini diklaim mampu membantu otak beristirahat dari banjir informasi dan bikin pikiran terasa lebih ringan.
Kadang, nggak semua hal bisa diceritakan ke orang lain. Di sinilah journaling jadi solusi sederhana. Dengan menulis, seseorang bisa menuangkan isi kepala tanpa takut dihakimi.
Gen Z menjadikan journaling sebagai cara untuk memahami emosi, mengurangi overthinking, sekaligus refleksi diri.
Dari yang awalnya cuma iseng, lama-lama bisa jadi kebiasaan baru yang membantu menjaga kesehatan mental.
Bila dulu begadang sering dianggap keren atau produktif, sekarang pola pikir itu mulai berubah.
Gen Z mulai sadar kalau kurang tidur justru bikin badan cepat capek dan mood berantakan.
