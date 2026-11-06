Resep Batun Bedil Khas Bali, Jajanan Kenyal dengan Saus Gula Merah

JawaPos.com - Indonesia punya banyak jajanan tradisional dengan bahan sederhana, tetapi cita rasanya khas dan sulit dilupakan. Salah satunya adalah batun bedil, jajanan tradisional dari Bali yang dibuat menggunakan campuran tepung ketan dan tepung beras. Bentuknya unik dengan tekstur kenyal, kemudian disajikan bersama saus gula merah yang manis dan legit.

Resep batun bedil ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Proses pembuatannya dimulai dengan menguleni tepung ketan dan tepung beras hingga menjadi adonan yang halus. Adonan kemudian dibentuk sesuai ciri khas batun bedil, direbus sampai mengambang, lalu dimasak kembali bersama saus gula merah hingga bumbunya meresap.

Salah satu daya tarik jajanan ini adalah perpaduan tekstur kenyal dengan saus yang kental. Aroma daun pandan juga memberikan sentuhan harum pada gula merah yang dimasak bersama air dan sedikit garam. Agar rasanya semakin lengkap, batun bedil dapat disajikan dengan tambahan santan atau parutan kelapa.

Bahan

Bahan adonan:

200 gram tepung ketan

50 gram tepung beras

210 ml air

Sejumput garam

Bahan saus gula merah:

200 gram gula merah

2 sdm gula pasir

250 ml air

Sejumput garam

1 lembar daun pandan

Larutan tepung maizena secukupnya

Bahan pelengkap:

Santan secukupnya atau parutan kelapa

Cara Pembuatan

1. Siapkan wadah, kemudian campurkan tepung ketan, tepung beras, dan sejumput garam. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga seluruh bahan menyatu dan menghasilkan adonan yang halus serta mudah dibentuk.

2. Siapkan panci berisi air, lalu panaskan hingga mendidih. Sambil menunggu air siap, ambil sedikit adonan dan bentuk menjadi batun bedil sesuai bentuk yang diinginkan.

3. Masukkan adonan yang sudah dibentuk ke dalam air mendidih. Lakukan secara bertahap hingga seluruh adonan habis. Pastikan setiap potongan memiliki ruang agar tidak saling menempel selama proses perebusan.

4. Rebus batun bedil hingga matang. Potongan adonan yang sudah matang akan mengapung ke permukaan air. Angkat dan tiriskan, kemudian sisihkan.

5. Untuk membuat saus, masukkan gula merah, gula pasir, air, garam, dan daun pandan ke dalam wajan atau panci. Masak hingga gula larut dan campuran mulai mendidih.

6. Masukkan batun bedil yang sudah direbus ke dalam saus gula merah. Aduk perlahan agar seluruh bagian terbalut saus, kemudian masak beberapa saat sampai rasa manisnya meresap.

7. Tambahkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk. Masak hingga saus gula merah mencapai kekentalan yang diinginkan. Setelah itu, matikan api.

8. Siapkan batun bedil dalam mangkuk saji. Tambahkan santan atau parutan kelapa sebagai pelengkap sebelum disajikan.

Batun bedil paling nikmat disantap saat masih hangat. Teksturnya yang kenyal berpadu dengan saus gula merah yang kental dan manis, sementara tambahan santan memberikan rasa gurih yang menyeimbangkan keseluruhan hidangan.

Jajanan khas Bali ini juga bisa menjadi pilihan bagi yang ingin mengenal lebih banyak kuliner tradisional Nusantara. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan cara membuatnya tidak terlalu rumit. Meski tampil sederhana, batun bedil menawarkan perpaduan rasa dan tekstur yang membuatnya cocok dinikmati sebagai camilan sore bersama keluarga.