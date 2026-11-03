Mudah Dibuat dan Menggugah Selera, Ini Resep Pasta Pesto Homemade

JawaPos.com – Pasta pesto merupakan salah satu hidangan khas Italia yang memiliki cita rasa gurih dengan sentuhan segar dari daun basil. Perpaduan bahan-bahannya menghasilkan aroma khas yang membuat menu pasta ini cocok dinikmati kapan saja. Selain rasanya yang menggugah selera, pasta pesto juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Saus pestonya bahkan dapat disiapkan lebih awal sehingga memudahkan proses memasak ketika ingin menyajikan hidangan praktis untuk keluarga. Dengan bahan-bahan yang relatif sederhana, kamu bisa membuat saus pesto homemade yang kaya rasa dan menjadikannya persediaan di dapur. Berikut resep pasta pesto yang dikutip dari kanal YouTube Luvita Ho. Jika membuat saus pesto dalam jumlah lebih banyak, simpan sisanya di dalam wadah bersih dan kedap udara, kemudian masukkan ke lemari pendingin. Pastikan saus tidak dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang. Untuk penyimpanan lebih lama, saus pesto juga dapat dibekukan dalam beberapa porsi kecil agar lebih mudah digunakan ketika dibutuhkan. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengolah semua bahan dari awal setiap kali ingin menikmati pasta pesto. Itulah resep pasta pesto homemade yang bisa dicoba sendiri di rumah. Selain proses pembuatannya sederhana, hidangan ini juga cocok menjadi pilihan menu praktis dengan cita rasa ala restoran.
Bahan-bahan Saus Pesto
Bahan untuk Merebus Pasta
Cara Membuat Pasta Pesto
Tips Menyimpan Saus Pesto Homemade
JawaPos.com – Pasta pesto merupakan salah satu hidangan khas Italia yang memiliki cita rasa gurih dengan sentuhan segar dari daun basil. Perpaduan bahan-bahannya menghasilkan aroma khas yang membuat menu pasta ini cocok dinikmati kapan saja.
Selain rasanya yang menggugah selera, pasta pesto juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Saus pestonya bahkan dapat disiapkan lebih awal sehingga memudahkan proses memasak ketika ingin menyajikan hidangan praktis untuk keluarga.
Dengan bahan-bahan yang relatif sederhana, kamu bisa membuat saus pesto homemade yang kaya rasa dan menjadikannya persediaan di dapur. Berikut resep pasta pesto yang dikutip dari kanal YouTube Luvita Ho.
Jika membuat saus pesto dalam jumlah lebih banyak, simpan sisanya di dalam wadah bersih dan kedap udara, kemudian masukkan ke lemari pendingin. Pastikan saus tidak dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang.
Untuk penyimpanan lebih lama, saus pesto juga dapat dibekukan dalam beberapa porsi kecil agar lebih mudah digunakan ketika dibutuhkan.
Dengan begitu, kamu tidak perlu mengolah semua bahan dari awal setiap kali ingin menikmati pasta pesto.
Itulah resep pasta pesto homemade yang bisa dicoba sendiri di rumah. Selain proses pembuatannya sederhana, hidangan ini juga cocok menjadi pilihan menu praktis dengan cita rasa ala restoran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022