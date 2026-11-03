Mudah Dibuat dan Menggugah Selera, Ini Resep Pasta Pesto Homemade

Resep Pasta Pesto yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./ YouTube Luvita Ho JawaPos.com – Pasta pesto merupakan salah satu hidangan khas Italia yang memiliki cita rasa gurih dengan sentuhan segar dari daun basil. Perpaduan bahan-bahannya menghasilkan aroma khas yang membuat menu pasta ini cocok dinikmati kapan saja. Selain rasanya yang menggugah selera, pasta pesto juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Saus pestonya bahkan dapat disiapkan lebih awal sehingga memudahkan proses memasak ketika ingin menyajikan hidangan praktis untuk keluarga. Dengan bahan-bahan yang relatif sederhana, kamu bisa membuat saus pesto homemade yang kaya rasa dan menjadikannya persediaan di dapur. Berikut resep pasta pesto yang dikutip dari kanal YouTube Luvita Ho. Baca Juga:Camilan Sayur yang Bikin Ketagihan, Ini Resep Kembang Kol Krispi Saus Pedas Bahan-bahan Saus Pesto 50 gram daun basil tanpa batang

45 gram kacang mete panggang

1 siung bawang putih

40–50 gram keju parmesan

140–150 ml minyak zaitun (olive oil)

½ sendok makan air perasan lemon

Lada hitam secukupnya

2 cubit garam Bahan untuk Merebus Pasta 100 gram pasta

1 liter air

1 sendok teh garam Cara Membuat Pasta Pesto Siapkan blender, kemudian masukkan daun basil yang sudah dibersihkan bersama bawang putih. Parut keju parmesan hingga halus, lalu sisihkan terlebih dahulu dalam wadah terpisah. Tambahkan kacang mete panggang ke dalam blender yang berisi daun basil dan bawang putih. Masukkan keju parmesan parut, air perasan lemon, serta minyak zaitun. Tambahkan garam dan lada hitam sesuai selera. Haluskan seluruh bahan menggunakan blender sampai tercampur rata dan menghasilkan tekstur saus pesto yang lembut. Setelah selesai, pindahkan saus ke dalam wadah bersih. Selanjutnya, didihkan satu liter air dalam panci dan tambahkan satu sendok teh garam. Masukkan pasta ke dalam air mendidih, kemudian masak selama kurang lebih sembilan menit. Aduk sesekali agar pasta tidak saling menempel. Setelah matang, tiriskan pasta dan pindahkan ke dalam mangkuk saji. Tambahkan saus pesto homemade secukupnya ke atas pasta. Aduk hingga seluruh bagian pasta terlapisi saus secara merata. Pasta pesto siap dinikmati selagi hangat. Kamu juga bisa menambahkan taburan parmesan untuk memperkaya cita rasanya. Tips Menyimpan Saus Pesto Homemade Jika membuat saus pesto dalam jumlah lebih banyak, simpan sisanya di dalam wadah bersih dan kedap udara, kemudian masukkan ke lemari pendingin. Pastikan saus tidak dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang. Untuk penyimpanan lebih lama, saus pesto juga dapat dibekukan dalam beberapa porsi kecil agar lebih mudah digunakan ketika dibutuhkan. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengolah semua bahan dari awal setiap kali ingin menikmati pasta pesto. Itulah resep pasta pesto homemade yang bisa dicoba sendiri di rumah. Selain proses pembuatannya sederhana, hidangan ini juga cocok menjadi pilihan menu praktis dengan cita rasa ala restoran.